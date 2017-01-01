LÂ…

İnsan; “Lâ İlahe İllallah, Muhammedûn Resulullah” diyerek Müslüman olabildiğine ve şahadet cümlesi “Lâ” ile başladığına göre demek ki Allah’a iman etmiş olabilmek için öncelikle muhalif bir tavır sergilemek gerekiyor.

Allah’a iman eden insan, Allah’tan başka bir ilah, tapılacak başka bir varlık, el açılacak, bel bağlanılacak, umut beslenecek başka hiçbir kişi olmadığını da söylemeli, buna inanmalı, bunu yaşamalı, Allah’ın haricinde kalan her şeye muhalif olmalı ve her türlü şirkten uzak durmalıdır.

İnsan “Lâ” demeli çünkü mümin olmak “Lâ” ile yani Allah’ın dışında kalan ve aslında olmayan bütün güçlere muhalif olmak ile mümkün oluyor.

Lâ… Allah’tan başka tapılacak hiçbir varlığın, başka bir ilahın olmadığını kabul etmek ve buna iman etmiş olmanın sözünü vermektir.

Lâ… Dünyada Allah’tan başka el açılacak, bel bağlanacak, yardım beklenecek, yardım istenecek başka hiçbir gücün olmadığına şahadet etmektir.

Lâ… Allah’ın emrettiği ve Peygamber Efendimizle vücut bulmuş hayat tarzının dışında kalan, bizleri Allah ile aldatmaya kalkanlar başta olmak üzere, herkese, her şeye muhalif olmak, karşı çıkmaktır.

Lâ… Müslüman’ın iktidarda olsa bile, hayat tarzı, yaşama şekli ile Allah’tan gayrı her şeye muhalif olması gerektiğinin bizlere bildirilmiş halidir.

Lâ… Sadece Allah’a güvenmektir, sadece Allah’a iman etmektir, emrolunduğu gibi dosdoğru olmaktır, acizliğinin farkında olmaktır.

Lâ… Haliyle başka, diliyle başka olup da Allah’a hasım olanlardan olmamaktır.

Lâ… Şirke, harama, yalana, riyaya, hırsa, kula kulluğa karşı duruştur.

Lâ… Müslümanın; Allah, Kur’an ve Resulullah Efendimizden başka her şeye ve herkese muhalif olduğunun şahadetidir.

Lâ… Allah’ı, imanı, tevazuu ve ahireti tercih edişin, dünyayı, hırsları, zaafları, kötülükleri, ikiyüzlülüğü, münafıklığı terk edişin anahtarıdır.