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Anne Süslü’ye son veda!
Anne Süslü’ye son veda!

Kartal’ın tanınan ailelerinden Süslü ailesinin önceki gün vefat eden anneleri Elif Süslü Kartal Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.

CHP Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Hüsnü Süslü, Ali Haydar Süslü, Hasan Süslü ve Mustafa Süslü’nün anneleri Elif Süslü’nün Kartal Cem Evinde düzenlenen, cenaze törenine  iş ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

Kartal Cemevi’nde yapılan cenaze törenine Kartal halkından yoğun bir katılım olurken, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. AltınOk Öz, CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşil Yurt, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Millet Vekili Gamze İlgezdi, Kartal Belediye Başkanı yardımcıları Ali Apaydın, Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Ak Parti Büyükşehir Başkan Danışmanı Ebubekir Taşyürek, Eski Bakanlardan Mustafa Kul, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı İsmail Saçlı gibi isimler de Süslü ailesinin acılarına ortak oldular. Cenaze Kartal Cem Evinde düzenlenen törenden sonra Şeyhli Mezarlığına defnedildi.

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📆 16 Ocak 2017 Pazartesi 17:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   98 kez okundu

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