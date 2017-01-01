Müdürleri bırakın

Her okulda bir müdür var. Müdürün görevi: Okulu eğitim ve öğretime açık tutup, kendisine teslim edilen öğrencileri hayata hazırlamak.

Bir okul müdürünü ziyaret etmek istiyorum, telefonumu çıkarıp, numarasına bastım, telefon kapalı. Müdürdür, kim bilir ne işi var değip, on dakika sonra bir daha aradım yine yok, Allah’ın hakkı üç değip, bir saat sonra yine aradım.

Bir okulda 50 öğretmen, bin 500 öğrenci, üç bin veli var. Her birinde bir problem olsa 4 bin 550 problem eder, kişi başı iki, üç hatta beş problem binlerce problem, müdür de bu problemlerden birini çözüyordur, düşüncesiyle aramayı bıraktım. Birkaç gün sonra karşılaştığım müdüre sordum: “Geçen gün üç defa aradım, ne telefonu açtın, ne geri döndün. Hayırdır.” dedim. Müdür. “Abi hiç sorma, bir ayda 30 gün var, okul 22 gün açık, biz bu 22 günün en az 10 günü toplantıdayız.”

22 günde 10 toplantı olur mu? Olur. Belediye başkanı toplantı yapar, müdürü çağırır. Emniyet Müdürü toplantı yapar müdürü çağırır, İlçe Milli Eğitim Müdürü toplantı yapar, müdürü çağırır, Şube Müdürü toplantı yapar müdürü çağırır. Öğretmen toplantı yapar, müdürü çağırır, komşu okul bir şey yapar müdürü çağırır. Dershaneci toplantı yapar müdürü çağırır, Özel okullar toplantı yapar müdürü çağırır. Özel üniversite toplantı yapar müdürü çağırır.

Anma günlerine müdür gider, şiir okuma günlerine müdür gider, resim sergisine müdür gider, kompozisyon yarışmasına müdür gider. Okullar arası futbol maçı, voleybol maçı, basketbol hep maçı müdürü bekler, Özel rehabilitasyon merkezi seminer düzenler müdür gider. Özel üniversite sempozyum yapar müdür gider. Gider dediğim, görevlidir. Görevi de ilçe Milli Eğitim Müdürü verir.

İlçe Milli Eğitim Müdürünün kendi toplantısı için bir şey demek mümkün değil, hem amiri hem müdürü ilgilendiren konular, ya diğerleri? Bir kısmı reklam, bir kısmı kendisini gösterme, bir kısmı durumdan vazife çıkaran “ben yaptım oldum” cular. Öyle toplantılar var ki iki satırlık yazı. Yaz derdini anlat, müdür de bir iki dakikada çözüp, kendi işine baksın.

İşte son ayın toplantıları: 1-Risk altındaki çocuklar 2-Mehmet Akif Ersoy anma programı, 3-ilmihal yarışması, 4-Meraklı Minikler Eğitim Merkezi açılış, 5-Geleceği Keşfedelim projesi, 6-İmam Hatip Okulları toplantısı, 7-Cemil Meriç anma programı, 8-Bilgilendirme toplantısı, 9-İmam Hatip Liseleri müdürleri toplantısı, 10- Proje tanıtım teknikleri semineri

Yalnız bu kadar mı? hadi bu kadar olsun. Toplantının biri bir okulda, biri bir başka okulda toplantı var 15 km ilerde, toplantı var 3 sat 4 saat. Kimi toplantıya 2 öğretmen, kimi toplantıya 20 öğrenci gidecek. Müdürün bir sürü işi, 2 öğretmenin derse gireceği sınıflar ne olacak, 20 öğrenci dersinden niye geri kalsın, bu çocukları kim götürüp getirecek, bu çocuklar 4 saat ne yiyip ne içecekler?

Okul müdürleri, ne reklam sektörünün bir parçası, ne boş koltukların dolgu malzemesi ne de birilerinin egosunu tatmin aracı değildir.

Okul müdürlerinin işi çocuklarımızı yetiştirmektir, Bırakın, müdürleri kendi işlerini yapsınlar. Sabah 8 de başlayan mesaiyi, gecenin 23 üne kadar uzatmaksa işkenceden başka bir şey değildir.