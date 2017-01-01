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Türk kadın eskrimci İrem Karamete’nin klasman rekoru
Türk kadın eskrimci İrem Karamete’nin klasman rekoru

Eskrimde Türkiye’yi 35 yıl sonra olimpiyatlarda temsil eden ilk Türk kadın eskrimci İrem Karamete, 13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Cezayir’de düzenlenen Kadınlar Flöre Dünya Kupası’nda klasman rekoruna ulaştı.

Cezayir’de bulunan Salle Omnisports Hacène Arena’da düzenlenen turnuvaya 15 farklı ülkeden 100’ün üzerinde sporcu katıldı.

İlk turda çıktığı 6 maçın 3’ünü kazanan milli sporcu İrem Karamete, aldığı skorla genel klasmanda 43. sıraya yerleşti. Ana tabloya kalabilmek için Avusturyalı Olivia Wohlgemuth ile çekişmeli bir mücadeleye giren Karamete, rakibini 15-13 mağlup ederek, ana tablo vizesini kaptı.

Ana tablo ilk maçında karşılaştığı Dünya 9.’su Koreli rakibine 15-2 mağlup olan milli sporcu, bu skorla turnuvaya veda etti.

Turnuva sonunda dünya klasmanında 56.’lığa yükselen İrem Karamete, kendi klasman rekorunu kırarak büyük bir başarı yakaladı.

📆 16 Ocak 2017 Pazartesi 10:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   67 kez okundu

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11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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