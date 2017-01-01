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Maltepe’de 4 bin 756 çift dünya evine girdi
Maltepe’de 4 bin 756 çift dünya evine girdi

Maltepe’de 2016 yılında 4 bin 576 çift dünya evine girdi. Çiftlere evlilik öncesi eğitim de verildi.

Maltepe Belediyesi, 2016 yılında 4 bin 576 çiftin nikâhlarını kıydı. 2 bin 881 kişiye ücretsiz evlilik testi yapılırken, evlilik öncesi eğitimler de verilerek çiçeği burnunda çiftlere, evliliğe hazırlık sürecinde ilişkilerini değerlendirmeleri, ilişkilerindeki güçlü ve gelişmesi gereken yönleri paylaşarak, evlilik sürecinde ihtiyaç duyacakları temel beceriler konularında bilgi verildi. Bu kapsamda uzmanlar tarafından çiftlere temel iletişim yöntemleri, aile içi iletişim, aile içi kriz yönetimi, çocuk eğitimi ve gelişimi, insan anatomisi ve evlilik, beden dili, öfke denetimi, çocuklarda rol model olma, evlilik ekonomisi, evlilikte dengeli ve doğru beslenme konuları üzerine de bilgilendirme yapıldı. İlçe sınırları içerisinde yabancı uyruklu 134 kişi de, evlenme istemiyle belediyeye başvuru yaptı.

📆 16 Ocak 2017 Pazartesi 10:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   72 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 19 12 6 1 29 8 +21 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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