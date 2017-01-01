Süslü ailesinin anne acısı

Kartal’ın tanınmış ailelerinden Süslü ailesinin anneleri vefat etti.

Ali Süslünün eşi, Doçent, Dr. Hüsnü Süslü, Ali Haydar Süslü ve Mustafa Süslü’nün annesi Elif Süslü 15 Ocak 2016 sabah saatlerinde vefat ettiği belirtildi. Daha önceden programlanmış olan Pazar sabahı basın toplantısında acı haberi paylaşan Hüsnü Süslü toplantıyı erken bitirdi.

Elif Süslü’nün cenazesi 16 Ocak Pazartesi günü öğlen Kartal Cem Evinden kaldırılacağı belirtildi.