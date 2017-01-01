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Süslü ailesinin anne acısı
Süslü ailesinin anne acısı

Kartal’ın tanınmış ailelerinden Süslü ailesinin anneleri vefat etti.

Ali Süslünün eşi, Doçent, Dr. Hüsnü Süslü, Ali Haydar Süslü ve Mustafa Süslü’nün annesi Elif Süslü 15 Ocak 2016 sabah saatlerinde vefat ettiği belirtildi. Daha önceden programlanmış olan Pazar sabahı basın toplantısında acı haberi paylaşan Hüsnü Süslü toplantıyı erken bitirdi.

Elif Süslü’nün cenazesi 16 Ocak Pazartesi günü öğlen Kartal Cem Evinden kaldırılacağı belirtildi.

📆 16 Ocak 2017 Pazartesi 00:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   224 kez okundu

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2 Kocaelispor 19 9 7 3 34 20 +14 34 Play-off
3 Altay 19 9 6 4 30 18 +12 33
4 Çorum Bld. 19 8 6 5 30 19 +11 30
5 Van Bş. Bld. 19 7 9 3 18 18 0 30
6 Gölcükspor 19 7 7 5 25 22 +3 28
7 Erzin Bld. 19 7 6 6 22 24 −2 27
8 Ankara Demirspor 19 6 8 5 26 23 +3 26
9 24 Erzincanspor 19 6 7 6 17 16 +1 25
10 Kızılcabölükspor 19 6 7 6 21 21 0 25
11 Tekirdağspor 19 6 6 7 18 24 −6 24
12 Bayburt GÖİ 19 5 8 6 19 19 0 23
13 Cizrespor 19 5 8 6 17 25 −8 23
14 Karacabey Birlikspor 19 5 5 9 33 34 −1 20
15 Kartalspor 19 5 4 10 18 25 −7 19
16 Beylerbeyi 19 4 6 9 21 28 −7 18 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
18 Kütahyaspor 19 4 5 10 21 35 −14 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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