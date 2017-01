ŞANS OYUNLARI NELERDİR NASIL OYNANIR?

Ülkemiz, şans oyunları konusunda bol seçeneklere sahiptir. Şans oyunları, son 10 yıllık zaman zarfında oldukça artış göstermiştir. Neredeyse her gün bir şans oyunu olmakta ve bu oyunlar talihlilerini beklemektedir. Belirli günlerde çekilen şans oyunlarına örnek olarak şunları gösterebiliriz: sayısal loto, süper loto, on numara, şans topu, milli piyango… Bu oyunlar haftanın belirli günlerinde (milli piyango hariç) her hafta oynanabilir. Örneğin On Numara Pazartesi günü çekilen bir şans oyunudur. Bu oyunda 80 adet top bulunur. Oyuncular 10 adet sayı işaretler. 1’den 80’e kadar oluşan sayılardan 22 sayı belirlenir ve bu 22 sayı içinde oyuncuların işaretlediği 10 rakama büyük ikramiye verilir. On numara oyununda hiçbir doğru rakamı tahmin edemeyenler ve minimum 6 ve üzeri rakamı doğru tahmin edenler ikramiye kazanır.

Diğer bir şans oyunu, Sayısal Loto’dur. Bu oyunda da 1-49 arası sayı vardır ve oyuncular bu sayılar arasından 6 adet rakam belirler. Oyuncular 3 ve 6 arası doğru tahminlerinde ikramiye kazanırken bu oyun da Cumartesi günleri çekilir. Bir diğer şans oyunu ise Şans Topu’dur. Bu oyunda da 1-34 ve 1-14 arası rakamlardan oluşan iki farklı grup vardır. Oyuncular ilk sayı kümesinden 5 sayı, ikinci sayı kümesinden de 1 sayı belirler ve daha sonra çekilişe göre ikramiye kazanırlar. (minimum 2+1 ve 3 olmak üzere)Bu oyunların benzeri olan bir diğer şans oyunu ise Süper Loto’dur. Bu oyun da Perşembe günü çekilir ve 1-54 arası oluşan rakamlardan her oyuncu 6 adet rakam belirler. 3 ila 6 arası doğru tahmin edenler ikramiye kazanır. Buraya kadar anlattığımız oyunların hepsi gerçek bayilerden oynanır ve her oyun, kendi özel günlerinde çekilir. Dönemlik olarak gerçek bayilerden oynanan bir diğer şans oyunu ise milli piyangodur. Milli piyango oyunları bazen aylık, bazen de haftalık olarak oynanabilir. Sadece yılbaşına özel çekilen milli piyango oyunu da bulunmaktadır. Oyuncular, bu oyun türünde yetkili satıcı ve bayilerden bilet satın alırlar ve daha sonra milli piyango idaresi tarafından çekilen rakamları doğru tahmin etme oranına göre ikramiye kazanırlar.

Bunların dışındaki diğer şans oyunları internet üzerinden de oynanabilir. Bahis ve casino siteleri şimdi anlatacağımız oyunlara ev sahipliği yapar. Bu oyunları spor bahis ve casino oyunları olarak ikiye ayırabiliriz. Spor şans oyunlarına örnek olarak iddaa, spor toto, sanal spor oyunlarını örnek olarak gösterebiliriz. Bu oyunlar 30 ve üzeri spor türünü barındırır. Futboldan at yarışına, hentboldan buz hokeyine kadar birçok spor türünde oyuncular şansını deneyebilir. Bu oyunlar internet sitelerinden oynanabildiği gibi gerçek bayilerden de oynanabilir. Ancak internet sitelerinden oynanması her zaman daha avantajlıdır. Bahis sitelerinde sunulan casino oyunlarına baktığımızda ise yine birbirinden çeşitli oyun türleri ile karşılaşırız. Masa oyunları (blackjack, poker, rulet, baccarat), keno, slot, okey, bingo, tombala, şanslı 5, şanslı 7, çarkıfelek, yazı tura, okey, tombala gibi oyunlar casino oyunlarında karşımıza çıkan şans oyunlarıdır.

Bahis ve casino sitelerinde birbirinden çeşitli oyunları oynamak için bahis sitelerinden birine üye olmanız yeterlidir. Üye olduktan sonra bahis hesabınıza para yatırarak bu şans oyunlarını değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Bahis sitesi tercihinde bulunurken sitenin yasal ve güvenli olmasına dikkat ediniz. Eğer bahis oynadığınız web adresi lisanslı ise yasal ve güvenilirdir. Güvenilir casino siteleri için sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz

Bahis ve casino sitelerinde sunulan şans oyunlarını oynayabileceğiniz bir diğer platform, mobil mecralardır. Akıllı telefon ve tabletleriniz aracılığı ile de mobil oyun deneyimlerine ulaşabilirsiniz.