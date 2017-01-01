MANCHESTER UNİTED’TA MESUT ÖZİL VE ALEXIS SANCHEZ BİLMECESİ

Arsenal’in yıldız futbolcularından Mesut Özil ve AlexisSanchez’in takımdan ayrılması gündemde. Kulübün teknik patronu ArseneWenger, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Arsenal makus talihini bir türlü yenemiyor ve oyuncularını Avrupa’nın üst düzey kulüplerine yine kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Dev kulüplerin kıskacında olan Arsenal oyuncuları bu kez Mesut Özil ve AlexisSanchez. Bu iki isim, İngiltere Premier liginin ilk yarsında gösterdiği performansları ile dünyanın zengin kulüplerinin radarına girdi. Yapılan transfer dedikoduları artınca Arsenal’in teknik patronu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Sanchez Kalacak, Özil ile Görüşmeler Sürüyor”

Fransız teknik adam, yaptığı açıklamada AlexisSanchez’in kalmasına kesin gözüyle baktığını ancak Mesut Özil ile görüşmelerin halen sürdüğünü belirtti. Wenger, sözleşmelerde geçerli olan en büyük etkenin para olduğunu ifade ederek maddi açıdan gelişmiş kulüplerin her zaman oyuncularının akıllarını çelebileceğini vurguladı. Ancak Fransız teknik adamın bu iki yıldız futbolcuyu kulüpte tutabilmek için yönetimin imkanlarını zorlayacağına olan inancı tam.

Manchester United Devrede

İki yıldız futbolcuya Çin’den gelen astronomik tekliflerin olduğu belirtiliyor. Ancak dedikodulara göre Manchester United kulübü de bu iki yıldızı önümüzdeki sene kadrosuna katabilir. Paul Pogba için 105 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek başarı için kesenin ağzına sonuna kadar açtığını kanıtlayan Manchester United’ın bu iki oyuncuyu transfer etmesi çok da zor gözükmüyor.

İki Yıldızın Sözleşmesi 2018 Yazında Sona Eriyor

Transfer dedikoduların artmasına neden olan en önemli sebep, iki oyuncunun da sözleşmelerinin 2018 yazında bitecek olması. Eğer bu iki yıldız futbolcu, 2017 Haziran ayına kadar Arsenal ile sözleşme yenilemezse, 2018 yılında bedelsiz olarak Manchester United kulübüne imza atabilir. Şüphesiz bu durum Arsenal kulübünü ve taraftarlarını daha da fazla yaralar.

İkisi de Formda

İki yıldız, formları ile parmak ısırtıyor. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında AlexisSanchez çıktığı 26 maçta 15 gol 13 asist, Mesut Özil ise 23 maçta 9 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

“İki Oyuncunun Sözleşme Uzatmamasının Nedeni ArseneWenger”

Bu sözler Arsenal efsanelerinden Martin Keown’a ait. Arsenal’in eski oyuncularından olan ve günümüzde yorumculuk yapan Keown’a göre, bu iki futbolcu ArseneWenger’in kulüpte başarılı olamayacağına inanıyor ve bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmek istiyor. Keown, ayrıca konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu iki futbolcunun kariyer planlamalarını ArseneWenger’in kulüpteki geleceğine göre yapacaklarını da belirtti.