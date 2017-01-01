Beşiktaş Sompo Japan’ın Forma Sırtı Sponsoru Güriş oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, Beşiktaş’ın Basketbol takımıdır. Spor Toto Basketbol Süper Liginde mücadele etmektedir. Takım maçlarını Beşiktaş’ın Akatlar Arena’sında oynamaktadır. 2015 yılından itibaren takımın adı Beşiktaş Sompo Japan olarak değişmiştir. Şuanda Beşiktaş Sompo Japan takımının kaptanı Muratcan Güler, takımın koçu ise Ufuk Sarıca’dır.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Sompo Japan yeni bir sponsor ile anlaşma yaptı. Güriş Holding resmi olarak Beşiktaş Sompo Japan’a forma sırt sponsoru oldu. Vodafone Arena’da düzenlenen törende başkan Fikret Orman ve Güriş Holdingi temsil etmek üzere Tevfik Yamantürk katıldı. Yapılan sade törende kulüp başkanı Fikret Orman “ Umuyorum hep birlikte hem ligde hem Avrupa’da ses getireceğiz. Takımımızın bu sezon fırtına gibi eserek bizleri gururlandıracağından kuşkumuz yok.” Şeklinde açıklamalar yaptı.

Güriş Holding’in uzun yıllardır Beşiktaş’a maddi manevi destekleri olduğu biliniyordu. Özellikle holdingin yöneticilerinden Süleyman Seba döneminde takıma destekler yüksek idi. Yapılan bu yeni anlaşma ile Güriş Holding’in logosu Beşiktaş Sompo Japan’ın formasının sırtında yer alacak. Bu ek gelir ile Beşiktaş’ın basketbol takımının maddi imkanlarının artacağı net bir gerçek. Yapılan törenin ardından Fikret orman Tevfik Yamantürk’e takım formasını hediye etti.

Güriş Holding bu yıl 60. Yılını kutlayan “İstek varsa çözüm de vardır” sloganı ile hizmet veren çok çerçeveli bir holding. Şuanda inşaat, sanayi, turizm, madencilik ve enerji sektörlerinde aktif olarak hizmet veriyorlar. Ayrıca Güriş Holding eğitimi de destekliyor. Yaptıkları okullar ve başarılı öğrencilere verdikleri karşılıksız burslar ile takdir topluyorlar.

Beşiktaş’ın yeni bir basketbol salonu yaptırmak istediği ancak bütçenin buna uygun olmadığı biliniyor. Ayrıca futbola göre Beşiktaş kulübü basketbol alanında rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Bu nedenle Basketbol şubesine yapılacak yatırımlar ve bu tip sponsorluk ve reklam gelirleri onlar için çok önemli. Güriş Holding’in yapmış olduğu bu destek Beşiktaş açısından oldukça önemli. Ayrıca diğer reklam gelirlerine ve bilet gelirlerine de baktığımızda Beşiktaş’ın basketbol takımının gelişimi kaçınılmaz olacaktır. Yönetimin bu konudaki ilgisi dikkat çekiyor.