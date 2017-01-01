İddaa Oranları Şikesi Nedir?

Spor müsabakaları üzerine bahis yaparak gelir elde etme yolu bir sektör halini almaya başladıkça, bahis oynayanlar bu müsabakalardan nasıl para kazanacakları konusunda ciddi bir arayış içine girdiler. Oran şikesi denen yol da aslında bu bahis kazanma konusunda geliştirilen bir analizden ibaret. Bahis severler, belli başlı bahis siteleritarafından, müsabakalara verdiği oranları ve o müsabakanın sonuçlarını uzun vadede takip ederek, aynı oranlar verilen başka müsabakalar için fikir yürütmeye başladılar. Buna da oran şikesi deniyor.

Oran Şikesi Var mıdır?

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki oran şikesi denilen kavram %100 sonuç veren bir sistem değil, sadece bahis şirketlerinin müsabakalara verdiği oranlar üzerinden yola çıkarak o oranların verildiği bir başka müsabakanın sonucunu kestirmeye çalışmaktır. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor; Justinbet gibi birçok bahis şirketi, aslında oyuncuları belli bir oranı tercih etmeye yönelterek bahis yapmalarını sağlamak ve bahis severlerin değil kendi şirketlerinin kazanmasını sağlamalarını sağlamayı hedefler. Bunun sistematik ve uzun sürede bahis severler tarafından tespit edildiğini düşünen bahis şirketleri mutlaka oranları değiştirme yoluna giderler. Yani bahis analizcileri bir oran şikesi tespit ettiğinde bu çok uzun süreli bir sistem olmamakta, bahis siteleri de kendilerince buna önlem almaktadırlar.

Oran Şikesi Nasıl Tespit Edilir?

Birçok bahis sitesinin maçlara açıkladığı oranlar uzun bir süre kayıt altına alınır. O oranların açıklandığı maçların sonuçları da kayıt altına alınır. Eğer aynı oranların açıklandığı müsabakalar aynı sonuçları defalarca veriyorsa burada bir oran şikesi olduğu düşünülür. Bunu bir örnekle daha net açıklayabiliriz:

Örneğin Galarasaray- Antalyaspor maçına verilen oranlar 1.45/3.20/4.40 olsun. Maçın da berabere bittiğini varsayalım. Bu oranlar aynı rakamlarla başka maçlara verildiğinde de yine beraberlikle bitiyorsa ve bu tesadüf denmeyecek kadar sık bir şekilde gerçekleşmişse bahis analizcileri bu oranlar açıklandığında favori olan ev sahibinin kazanacağı yönünde değil, o maçın berabere biteceği yönünde düşünce yürütürler. Buna da oran şikesi adı verilir.

Tespit Edilen Oran Şikeleri Hangileridir?

Bahis analizcileri tarafından tespit edildiği düşünülen bazı oran şikeleri şunlardır:

1) 1.50/3.30/4.30 Oran Dizisi:

Bahis siteleri tarafından bu oranların verildiği müsabakalarda oran şikesi tespitinde bulunan analizciler, taraf bahsi oynamanın bahis severleri yanıltacağını, deplasman takımının mutlaka gol atacağını ve oynanması gereken bahsin ”Karşılıklı Gol Var” bahsi olması gerektiğini söylemektedirler.

2) 1.45/3.40/4.60 Oran Dizisi:

Oran şikesi analizcileri tarafından en tehlikeli görülen oran dizinidir. Ev sahibi takıma yüklenmenin, bahisleri yatıracağı düşünülür ve yüksek ihtimalle bu oranların verildiği müsabakaların 2.5 Gol Üstü seçeneği ile bittiğine kanaat getirilir.

3) 2.00/3.20/2.60 Oran Dizisi:

Justinbet ve diğer bahis şirketleri bir müsabakaya bu oranları açıklamışsa ev sahibi takımın galip gelmesi düşük bir olasılık olarak tespit edilmiştir. Bu oranların açıklandığı maçlar için önerilen bahis seçeneği genelde beraberliktir.

4) 1.70/3.10/3.50 Oran Dizisi:

Ev sahibi ekibin açık ara favori gösterilmediği bu oran dizisinde bahis şirketlerinin bahis severleri yanılttığı ve alternatif seçeneklere yönelttiği öngörülmüştür. Oysa bu oranların verildiği müsabakalarda ev sahibi ekip çok büyük bir ihtimalle maçı kazanmaktadır.

5) 2.20/3.20/2.30 Oran Dizisi:

Favori takımın kesin olarak tespit edilmediği bu oran dizisi için oran şikesi analizcileri 2.30 oran verilen deplasman ekibinin maçı kaybetmeyeceğini tespit etmişlerdir.

6) 1.80/3.10/3.10 Oran Dizisi:

Bu oran dizisinin verildiği müsabakalar için en çok önerilen tahmin beraberliktir.

Yukarıda örneklerle ve analizcilerin tespit ettiği oran dizilerindeki oran şikeleri bahis siteleri tarafından verilen oranların takibi ile ortaya konan verilerden oluşturulsa da elbette kesin bir sonuç vereceği düşünülmemelidir. Fakat uzun bir istatistik araştırma ile ortaya konan bu verileri tamamen gözardı da etmemek gerekiyor. Bahis severlere önerimiz her halükarda bütçelerini zora sokmadan bahis yapmalarıdır.