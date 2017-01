Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Enerji Tasarrufu Haftası Kutlandı

Enerji haftası münasebetiyle ilçemiz okullarından Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde bir program düzenlendi. Okul Müdürü Adem BEKER’in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa YILMAZ, Bahtiyar ÇAKMAK, VİKO by Panasonic Kurumsal İletişim ve Sosyal Sorumluluk Müdürü İlker ÇELİK, VİKO by Panasonic Yönetim Sistemleri Eğitim Uzmanı Yahya Kemal KÖSALI, Toyota Firması Eğitim Uzmanı İbrahim UĞUR, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin Müdürü Adem BEKER’in açılış konuşmasıyla başlayan program, VİKO by Panasonic Yönetim Sistemleri Yöneticisi Yahya Kemal KÖSALI’nın “Dünya’da Enerji Tasarrufu” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Başlıca küresel ısınma sonucunda artan doğal afetlere, hava, toprak, su kirliliğine, aşırı karbon salınımına, sera etkisine, dönüşümün önemine ve yenilenebilir enerjiyi daha etkin kullanmamız gerektiğine değindi.

Toyota Firması Eğitim Uzmanı İbrahim UĞUR ise otomotiv firmalarının enerji tasarrufunu sağlamak için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, daha az enerjiyle daha fazla performans sağlamanın yollarını aradıklarını aktardı. Tükenebilir enerji kaynağı olan fosil yakıtların çevreye verdiği zararlardan bahseden İbrahim UĞUR, hibrit araçlarının yaygınlaştığını hatta ilerleyen zamanlarda bazı problemlerin aşılarak tamamıyla elektrikli araçlara geçileceğini söyledi.

Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Öğretmeni Selim ÇELİK de “Alternatif Enerji Kaynakları ve Okulumuzda Enerji Tasarrufuyla İlgili Alınan Tedbirler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA bir konuşma yaparak, programı hazırlayan okul yöneticilerine, VİKO by Panasonic ve Toyota Firması yöneticilerine gösterdikleri duyarlılıktan ve eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.