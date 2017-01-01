Yine yeşillendi bu Maltepe!

Maltepe Belediyesi, 2016 yılında yaptığı çalışmalarla ilçeyi yeşille buluşturdu. Yapılan çalışmalarla ilçedeki yeşil alan miktarı bir önceki yıla göre 9 dönüm artarken, çalışmalar kapsamında düzenli bir şekilde ilçenin parkları yenilenip revize edildi. 1 milyon 994 bin 814 mevsimlik çiçek, 6 bin 990 lale ve 3 bin 383 gül dikilen ilçe çiçek açtı.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2016 yılında ilçenin parklarını baştan aşağı yeniledi. Yıpranan ve bozulan parkları yenileyerek yoğun bir çalışma içerisine giren ekipler, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 1 milyon 994 bin 814 mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla 2015 yılında 126 dönüm olan yeşil alan oranı, 2016 yılında 9 dönüm birden artarak 137 dönüme çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 990 lale, 3 bin 383 gül, 29 bin 205 çalı dikildi. Ayrıca 838 ağaç dikimi, 3 bin 239 ağaç budanması, 106 kuru ağaç kesimi, 436 ağaç hereklemesi, 9 bin 937 ağaç çanağı çapalaması, 15 bin 410 metrekare form budama, 26 bin 100 adet gül budaması, 5 bin 647 gül çapalaması yapan ekipler, 23 bin 774 bin metrekare çim, 227 bin 650 metrekare ot biçimiyle 244 metreküp toprak serimi ve 35 bin 975 metrekare yabani ot temizliği işlemlerini de gerçekleştirdi.