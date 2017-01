Erdöl, İnsanlığın gördüğü en büyük felaket, Sigara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl, küresel anlamda tütüne bağlı ölümlerin sayısı göz önüne alındığında sigaranın “insanlığın gördüğü en büyük felaket ve kitle imha silahı” olduğunu söyledi.

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağı getiren kanunun mimarı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigara kullanımı nedeniyle her yıl dünyada 5 milyon, Türkiye’de de 120 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ve dünyada her yıl 38.000 kişinin de çevresindekilerin içtiği sigaranın zararlı etkileri nedeniyle öldüğünü ifade ederek sigaranın kitle imha silahı olarak değerlendirilip ona göre mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada kanser nedeniyle ölümlerin %30’u sigara ile ilgilidir. Akciğer kanseri vakalarının %87’sinin nedeni de sigaradır. Sigara 7000’den fazla, insan sağlığına kast eden zararlı madde içerir. Bu maddelerden bazıları şunlardır; Kanserojen bir madde olan polonyum, füze yakıtı olan metanol, akü metali olan kadmiyum, böcek öldürücü olan DDT, gaz odaları zehiri olan hidrojen siyanür, oje söktürücü olan aseton, bağımlılık yapan nikotin, fare zehiri olan arsenik, tuvalet temizleyicisi olan amonyak, güve kovucu olan naftalin ve diğer yüzlerce zehir sigarada bulunur. Sigara insanlık tarihi boyunca üretilmiş en etkili kitle imha silahıdır. XX yüzyılda,100 milyondan fazla kişinin ölüm nedeni sigaradır. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan toplam ölümler sigaranın verdiği zararla mukayese bile edilemez. Sigara bağımlılığı tüm ülkeler için ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Bu nedenle sigara ile mücadeleye bu pencereden bakmak ve kitle imha silahı olarak değerlendirmek lazım. ” Dedi.

Sigara içmenin sağlığa zararlı olduğu kadar ekosistemin de dengesini bozduğunu açıklayan Rektör Erdöl, her yıl üretilen, 6 trilyon sigara izmaritinin toksik çöp şeklinde deniz ve okyanuslara karışarak deniz yaşamı için ağır bir tehdit oluşturduğunu söyledi.