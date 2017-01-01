Kombi Hocası İstanbul Genelinde Hizmete Başladı

Kombi Hocası olarak her zaman en kaliteli çözümleri en uygun fiyatlara sunmakta olan bir firmayız. Uzun yıllardır bu sektörde olan firmamız sizlerin memnuniyeti ve huzurlarınızın kalıcı olması için çalışmalarına ara vermeden devam etmekte olan bir firmayız. Firma olarak da bu sektöre adım attığımız an itibari ile sizlerin beklentisine yanıt vermeye çalışmaktayız.

► Kalıcı Çözüm: Firmamız her zaman kalıcı çözümler sunarak sizleri memnuniyete ulaştırmakta ve bunu yaparken de uygun fiyatlar sunarak sizlerin memnuniyetinize memnuniyet eklemekteyiz. Alanlarında uzman kadromuz ile kesin çözümleri sunmakta olan firmamız sizleri asla yarı yolda bırakmadan çalışmalarına devam etmektedir. Uzun yılların verdiği bilgi ve birikim ile sizlerin nasıl hizmetler beklediğini bilmekte ve sizlere en iyi servis imkanlarını sunmaktayız. Garantili çözümlerimiz ile yaptığımız işlerin arkasında durduğumuzu sizlere kanıtlamakta ve yolumuza devam etmekteyiz.

► Teknoloji ile Gelişim: Yenilikçi hizmetlerimiz ile sizleri şaşırtmakta olan firmamız araştırmalarına devam etmektedir. Teknolojiyi yakından takip etmekte olan servisimiz bu teknolojiyi sunduğu hizmetlerine uyarlamakta ve yenilikçi, teknolojiye uygun hizmetler sunmaktadır. Müşteri ayrımı yapmayan firmamız tüm müşterilerine eşit davranmakta ve bunu büyük bir özenle yapmaktadır. Tüm müşterilerine özel ilgi göstermekte ve kimseyi mağdur etmemekteyiz.

► Yenilikçi : Kombi Hocası yeniliklere her zaman açık… Çalışmalarını Kartal bölgesinde ve Maltepe bölgesinde başlatmış olup daha birçok ilçeye hizmet vermeye devam etmektedir. Kartal bölgesinde servis hizmetini Kartal Kombi Servisi olarak başlatmıştır. Kartal ilçesinde yer alan tüm tüketicilerine servis hizmeti bulunmaktadır. Maltepe bölgesi için de yine farklı çalışmalarda olup Maltepe Kombi Servisi olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Maltepe bölgesinde kombi sorunu yaşamakta iseniz dilediğiniz zaman firmamızı arayabilirsiniz. Kısacası Kombi Hocası firmamıza güvenebilirsiniz.

► Müşteri Memnuniyeti: Kombi servisi sektöründe oldukça çok tercih edilmekte olan firmamız bu ilgiyi ve başarıyı müşterilerine borçludur. Müşterilerinin desteğini alarak ilerlemekte olan firmamız müşterilerinin verdiği desteğe teşekkür etmekte ve müşterilerimizi üzmeden mağdur etmeden çalışmalarına devam edeceğini belirtmektedir. Firmamız her zaman müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yapmakta ve müşterinin mağdur olabileceği tüm davranışlardan kaçınmaktayız.