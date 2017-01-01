Kolgu, İçeride ve dışarıda her maça 3 puan için çıkacağız

Kartalspor Teknik direktörü Önder Deniz Kolgu, Kartalspor’un ikinci yarı itibariyle kurtuluş savaşı verdiğini belirtirken, zorlukların üstesinden gelebileceklerini, mevcut kadroya güvendiğini ve içerde, dışarıda hedeflerinin her zaman galibiyet olduğunu söyledi.

Kartalspor etrafında bir kenetlenme var.

Ekibimle birlikte 23 Aralık Çarşamba günü göreve başladım. Göreve başladığımda, özellikle ligin ilk yarısı itibariyle son derece yıpranmış bir takımla karşı karşıyaydım. Bununla beraber Türkiye’de futbolun mevcut şartları Kartalspor’u da son derece etkilemiş durumda. Artık biz teknik direktörler bunlarla boğuşarak, bunların üstesinden gelerek işimizde öne çıkabiliyoruz. Şu anda Türkiye’de sorunsuz kulüp yok, bu bir gerçek ama Kartalspor’un etrafında özellikle ligin ikinci yarısı itibariyle bir kenetlenme var, o bana güven veriyor.

Bu saatten sonra transfere sıcak bakmam

İkincisi transfer konusu, evet transfer açılmayacak. Ama biz Kartalspor’la konuştuğumuz zaman zorlukların üstesinden gelebileceğimizi düşünerek konuştuk. Görevimiz icabı zaten birçok takımı izliyoruz, o yüzden

Kartalspor’un mevcut kadrosuna güveniyorum.

Burada açıkçası transferden daha önemli bir problem var ki, o da iki tane önemli oyuncunun böyle iyi bir kamp dönemi geçirdiği halde birinden 4 hafta diğerinden 2 hafta yararlanamayacak olmamızdır. Bu bence transferden daha önemli bir durumdur. Çünkü ara transfer her zaman sağlıklı olmaz, bazen çok iyi şeyler düşündüğünüz oyuncular hem kulübün kasasına zarar verebilir, hem de takıma hiçbir katkı sağlayamayabilir.

O yüzden de biz bütün konsantrasyonumuzu buna göre yaptık. Sayın Başkanımızla da konuştuğumuz zaman transfer tahtasının açılması durumunda da bu takıma çok fazla transfer istemediğimi belirtmiştim. Bu hafta maçlar başlıyor açıkçası şu saatten sonrada transfere sıcak bakmıyorum. Ancak kadro derinliği olmayan bazı bölgeler var, eğer olurda transfer açılırsa bu saatten sonra, öncesi 3-4 oyuncuydu, bu saatten sonra 1 yada 2 olabilir ama kesin değil. Biz hiçbir şekilde bu iş olmayacakmış gibi çalışmalarımıza başladık ve devam ettik.

Hayal satmaya gelmedim.

Bu bir gerçek ki, Kartalspor net bir kurtuluş savaşındadır. Çünkü dört takımın küme düştüğü bir gruptayız, hayal satmaya gelmedim buraya. Tekrar söylüyorum, yıpranmış bir takım, fiziki olarak son derece yetersiz bir takım. Bu kısa dönem içerisinde yapabileceğimiz her şeyi yapıp, çocukları yeri geldi 3 saat 4 saat dinlendirerek sahaya tekrar alıp fiziki ve mental olarak geri dönüş almaya çalıştık ve bunda da yüzde yetmiş oranında başarılı olduk.

Açık ve net bir şekilde söyleyebilirim, şuan ki mevcut 27 kişilik kadroda benimle aynı şeyi düşünmeyen oyucu yok gibi. Bunun karşılığını alacaklardır da. Biz bu savaşın içindeyiz ancak bu savaşa hazırız, şu anda bunu net söyleyebilirim.

En başta Sayın Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun desteği, bizim kendi çalışma metotlarımız oyuncuları daha fazla bu işin içine çekme şekliyle birleşerek futbolcularım bu savaşa daha hazır hale geldi. Kartalspor seyircisi en azından kaçışan bir futbolcu grubu izlemeyecek. Sayın Başkanımızın ve Yönetim kurulumuzun desteği çok önemli çünkü başsız bir ordu düşünülemez. Baş kuvvetli olursa ordu da kuvvetli olur. Oyuncular zekidir, o kuvveti hissederler.

İstanbul ve Antalya etapları olmak üzere iki kamp döneminde oyuncularımın çalışma tempolarından memnunum. Tabi bu oyuncular içerisinde özel olarak teşekkür etmemiz gereken oyuncular var. Çünkü 2 maç ve 4 maç gibi cezalı pozisyona düşüp de kamp dönemini sağlıklı geçirmek zordur. Hepimiz bu futbolu oynadık, genelde isteksiz çalışırlar, çok fazla konsantre olamazlar ama Dündar ve Recep’de ki o geri dönüş çok önemli, çünkü onlar tecrübeli isimler, onlar bunu yapıyorsa gençler daha fazlasını yapmak zorunda. İnşallah yeni transferlerimiz onlar olur.

11 kişi bir arada oynarsa başarı gelir.

Antalya kampında üç tane hazırlık maçı yaptık. Üç hazırlık maçında girdiğimiz net gol pozisyonu hemen, hemen onbeş. Üç hazırlık maçında özellikle arka blokta yukarı doğru giden bir doğru oynama şekli var. Şunu söyleyebilirim ki herkes işini yapmaya başladı. Kimse bireysel olarak bu takımın kurtarıcısı değil. Bu takım ancak sahada 11 kişi bir arada oynarsa başarıyı getirir. Şuanda Kartalspor’un maçı tek başına çevirebilecek bir oyuncusu yok. Birlikte oynamaktan zevk alınca futbolcularımda bunun farkına vardı. Belki de çok uzun bir süredir bu hissiyatı çevrelerindekilere veremiyorlardı ama bugün itibariyle izleyenler önde oynamaya çalışan, rakibine baskı yapan bir Kartalspor izleyecekler.

Antalya kampında oynadığımız Ofspor maçının hemen, hemen 65 dakikalık bölümünde, Kemerspor maçının 45 dakikalık bölümünde ve Karşıyaka maçının 30-35 dakikalık bölümünde son derece yüksek tempoda oynadılar, Ayrıca tüm maçları tek farkla değil iki, üç farkla lehine çevirebilecek birçok pozisyon buldular. İnşallah lig maçında bunları lehimize çevirip, oyunu çok daha erken çözüme ulaştırabilirler.

İçeride ve dışarıda her maça 3 puan için çıkacağız.

Hafta sonu lig başlıyor. Tekrar tekrar söylüyorum Kartalspor için her maç 3 puandır, içeride ve dışarıdaki her maça 3 puan için çıkacağız. Kartalspor seyircisi bekleyen, rakibine teslim olmuş bir takım izlemeyecek bunu çok net söyleyebilirim.

Kaderci bir insanım, sonuçları Allah bilir, bir şey diyemiyorum fakat savaşan bir takım ortaya çıkartmaya çalıştığım bir gerçek. Kartalspor inşallah ligi iyi bir konumda bitirir ve bitirecektir. Yoksa Kartalspor bir tek şampiyonluğu hak eder. Baktığımızda çok değil 3-4 sene öncede TFF 1.lig’de mücadeleden bir takımdı. Umarım benim kısa sürede gördüğüm bu gerçekleri herkes görür, bu takımın bu duruma olmasında kimin ne kadar payı varsa onu üzerine alıp şapkasını önüne koyar düşünür.