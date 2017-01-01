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Eyvah, Başkan Öz yine Kartalspor’a destek olacağını açıklamış!
Eyvah, Başkan Öz yine Kartalspor’a destek olacağını açıklamış!

Kulüp yönetimi ve futbolcularla beraber Kartal Belediyesinde bir görüşme yapıldığı esnada “ Kartalspor bizim için önemli ve değerlidir” şeklinde destek olacağını dile getiren Başkan Öz,  ilgilendiğinden beri hep bir alt lige düşen Kartalspor kulübü ile yine ilgileneceğini açıklamış.

 

Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın ve yönetim kurulu ile Kartalspor futbolcuları Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

 

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen görüşmede Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın: “Sayın Başkanım Kartalspor’umuz hak ettiği yerlere gelecek ve bu ligde şampiyon olarak çıkacak. Futbolcularımız ile Antalya kampındaydık, yönetim olarak güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bizler yönetim, futbolcular ve teknik ekip olarak inandık, bir olduk. Her şey Kartalspor için… Yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

“Zaman; birlik olma, kenetlenme zamanıdır”

 

Kartalspor’un kendileri için önemli olduğunu ifade eden Başkan Altınok Öz: ”Kartalspor, bizim için önemli ve değerlidir. Futbolcularımıza inanıyoruz. Bu yönetim, başarılı olacak. Kartalspor sizinle hak ettiği yerlere gelecek. Kartal Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Zaman; birlik olma, kenetlenme zamanıdır. Sizlere başarılar diliyorum.” dedi.

📆 14 Ocak 2017 Cumartesi 12:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   201 kez okundu

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2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
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10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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