İBB, CHP’li Kartal Belediyesine kasten mi tuz vermedi?

2017 yılının ilk haftası yağan kar sebebiyle İstanbul’un genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı belediyelerin karla mücadelesinde Ak Partili İBB’nin ilçe belediyelerine tuz yardımı konusunda parti ayırımı yapıldı mı?

CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal KISKANÇ, “İBB, Kartal Belediyesi’ne daha önceden 250 tonluk bir tuz yardımı sözüne karşılık bu yardımı yapmaktan kaçınmıştır” dedi.

İşin ilginç yanı ise, Kartal Belediyesinden bu konuda her hangi bir açıklama yapılmazken, Belediye Başkanın yapması gereken bu serzenişi İlçe Başkanının yapması da ilginç bir boyut.

CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal KISKANÇ, yaptığı açıklama da; “Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden kış koşulları nedeniyle bütün İstanbul gibi Kartal ilçemiz de yoğun kar yağışının etkisi altında kalmıştır. Cumartesi gününden başlayan ve Salı gününe kadar devam eden yoğun kar yağışından yayaların, sürücülerin ve ilçemizde yaşayan, ilçemizi güzergah olarak kullanan tüm vatandaşlarımızın en az düzeyde etkilenmesi, bu kış koşullarında vatandaşlarımızın sıkıntı çekmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri için Kartal Belediyesi günler öncesinden bütün imkanlarını seferber etmiş, ilgili bütün müdürlüklerini teyakkuz haline getirmiştir.

Meteorolojik veriler yakından takip edilmiş, Belediyenin imkanları dahilinde tuz, personel ve araç-gereç hazır hale getirilmiştir. Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren, bizzat çalışmaları yerinde takip etmiş, Zabıta, Fen İşleri, Destek Hizmetleri Müdürlükleri bizzat müdürleri nezaretinde kar yağışının etkisini yetirdiği güne kadar yoğun bir mesai sarf etmiştir.

Hal böyle iken, AKP’li kimi çevrelerin, Büyükşehir Belediyesi’nin art niyetli, hakkaniyet ve adaletten uzak uygulamalarını görmezken, Kartal Belediyesi’nin yoğun kar yağışı döneminde yeterince çalışmadığını iddia etmeleri, gerçeklerden uzak büyük bir aymazlık örneğidir. Yıllardır kendi meclis üyeliklerini yaptıkları Kartal’a hükümet ve Büyükşehir Belediyesi’nin ayrımcı ve yıpratmaya dönük menfi uygulamalarını çok iyi bildikleri halde sessiz kalıp her fırsatta Kartal Belediyesi’ne yüklenmeyi adet edinmeleri, başta Meclis üyeliklerini yaptıkları kendi seçmenlerine olmak üzere bütün Kartal halkına ihanettir.

Söz konusu kar yağışı döneminde Büyükşehir Belediyesi hem de Kartal’daki birimi üzerinden bütün AKP’li ilçe belediyelerine her türlü desteği sunup, yüklü miktarlarda tuz yardımı yapmasına rağmen, Kartal Belediyesi’ne önceden 250 tonluk bir tuz yardım sözüne karşılık bu yardımı yapmaktan kaçınması, sırf CHP’li belediyeleri olduğu için, Kartal’ı görmezden gelmesi, kendi görev alanına giren yerlerde bile Kartal’a hiç dokunmaması neyle izah edilebilecek, hangi devlet ciddiyetiyle ele alınabilecektir?

Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi bu olumsuz hava koşullarında dahi ideolojik davranmış, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimizi yalnız bırakma gayretleri içerisine girmiş, kamu imkanları olan Belediye envanterini kendi belediyelerine sınırsızca dağıtırken Kartal halkının yüzüne bile bakmama, Belediyemizi sıkıntıya sokma çabalarını bütün zavallılığıyla sürdürmüş, AKP’li Kartal Belediyesi Meclis üyeleri ise her zaman olduğu gibi yine seslerini çıkarmamış, bu ayrımcılığa taraf olmuşlardır. Söz konusu meclis üyelerinin Kartal halkının yüzüne nasıl bakacağı, karşısına ne hakla çıkacağı ayrıca kamuoyunun takdirinedir.

Ayrıca İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin geçtiğim yaz aylarında Kartal spor cad üzerinde altyapı çalışması yapmış, hem çok uzun süren altyapı çalışma esnasında, gerek Kartal halkı, gerekse Kartal esnaf uzun süre mağdur edildiği gibi, yapılan asfaltçalışmasının su anki spor caddesi yol güzargahının son hali ortadadır.

Bütün bu dezenformasyon ve yıpratma ve yalnızlaştırma çabalarına rağmen, Kartal Belediyesi bütün ilgili birimleri ve çalışanları ile karla yoğun ve başarılı bir mücadele yürütmüş, anbean 20 mahallemizde birden bütün imkanlarıyla yer almış, gelen bütün talep ve ihbarları titizlikle değerlendirmiş ve vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir katkı sunmamasına rağmen kar yağışını beyaz felakete dönüştürmeyen Kartal Belediyesi personelinin gayretleri ve çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Büyükşehir Belediyesi’nin fütursuzca imkanlarıyla donatılmış AKP’li belediyelerin yoğun kar yağışı karışsında verdikleri imtihan ortadadır.

Pendik’in bırakalım mahallelerini ilçe merkezi içerisinde bile vatandaşların yürümekte zorluk çektiği bir 3 günlük süreci görmezden gelenlerin, Hükümet ve İBB tarafından yabancı bir devletin belediyesiymiş gibi muamelede bulunduğu Kartal Belediyesi’ne saldırıda bulunmaları, büyüklüğü, sabrı ve vakarı takdire şayan çok değerli Kartal halkının yüksek takdirlerinedir.

Saygılarımla…

Erdal KISKANÇ

Chp Kartal İlçe Başkanı

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