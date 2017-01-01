Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum » Kartal’lı İmam Hatiplilerden Halep’e yardım
Kartal’lı İmam Hatiplilerden Halep’e yardım
Kartal’lı İmam Hatiplilerden Halep’e yardım

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Suriye’ye Yardım Eli

İlçemiz okullarından Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi İHH aracılığıyla Suriye’ye yardım tırı gönderdi. ,

Okul Müdürü Bekir AKMAN: “Şimdi Ensar Olma Zamanı, Kartal’dan Suriye’ye Yatak ve Battaniye” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Toplanan yardımlar Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Tuncay ORUÇ, Mustafa YILMAZ, öğretmenler, öğrenciler ve İHH yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen törenle Halep’e gönderildi.

Törende konuşan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, gösterdikleri bu duyarlılık ve diğerkâmlıktan dolayı okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Tören sonunda yapılan dualar eşliğinde yardım tırı Suriye’ye doğru yola çıktı.

📆 13 Ocak 2017 Cuma 10:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   117 kez okundu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

BAĞLANTILAR

GÜNCEL ak baskani yazici kaza huseyin parti kadikoy universitesi Belediye yeni mutlu cocuk kartalspor Eğitim merkezi kartalda Altinok futbol şimşek pendik meclis sultanbeyli istanbul ziyaret proje belediyesi oz ahmet koleji kartal Spor mac Sancaktepe anma yardim chp Sağlık tuzla turkiye maltepe sadi mehmet baskan gunu