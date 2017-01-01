Kartal’lı İmam Hatiplilerden Halep’e yardım

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Suriye’ye Yardım Eli

İlçemiz okullarından Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi İHH aracılığıyla Suriye’ye yardım tırı gönderdi. ,

Okul Müdürü Bekir AKMAN: “Şimdi Ensar Olma Zamanı, Kartal’dan Suriye’ye Yatak ve Battaniye” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Toplanan yardımlar Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Tuncay ORUÇ, Mustafa YILMAZ, öğretmenler, öğrenciler ve İHH yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen törenle Halep’e gönderildi.

Törende konuşan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, gösterdikleri bu duyarlılık ve diğerkâmlıktan dolayı okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Tören sonunda yapılan dualar eşliğinde yardım tırı Suriye’ye doğru yola çıktı.