Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli öğrenciler üniversiteli havasına girdi
Ahmet Şimşekli öğrenciler üniversiteli havasına girdi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencilerininüniversiteleri daha iyi tanımalarıamacıyla geziler düzenleniyor. 12. Sınıflar Müdür Yardımcısı Ayda Akbaş, Matematik Öğretmeni Gürkan Çubuk ve Rehberlik Öğretmeni Ayşe İşçi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilen gezilere katılan öğrenciler üniversiteler hakkında bilgiler ediniyorlar.

Üniversite gezilerini önemsiyoruz.”

Üniversite gezileri sayesinde öğrencilerdeki üniversite merakının giderildiğini belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Ayşe işçi “Rehberlik bölümü olarak öğrencilerimizdeki sınav kaygısını gidermek amacındayız. Bu nedenle çeşitli etkinlikler,motivasyon ağırlıklı seminerler ve üniversite gezileri düzenliyoruz. Öğrencilerimiz üniversite gezilerine çok büyük bir istekle katılıyorlar.Üniversite gezilerinin öğrenciler üzerinde çok olumlu etkileri var. Üniversite ortamını,özellikle de seçecekleri bölümlerin uygulamalı ortamını görmeleri, bir üniversitelinin ağzından üniversiteyi dinlemeleri öğrencileri heyecanlandırıyor.Üniversite gezilerimizde de öğrencilerimiz oldukça olumlu izlenimler ediniyorlar. Bölümleri geziyor, öğrenim, burs, ulaşım, staj, mezuniyet sonrası kariyer gibi konularda bilgiler alıyor,kantinlerde oturuyor, buradaki öğrencilerle bire bir görüşmeler yapıyor, üniversiteli havasına giriyorlar. En önemlisi, bu geziler sayesinde hedeflerinin netleştiğini, sınava dahaistekli hazırlanacaklarını söylüyorlar.Üniversite gezilerini önemsiyoruz.”dedi.

📆 13 Ocak 2017 Cuma 09:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   70 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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