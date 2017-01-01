Ahmet Şimşekli öğrenciler üniversiteli havasına girdi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencilerininüniversiteleri daha iyi tanımalarıamacıyla geziler düzenleniyor. 12. Sınıflar Müdür Yardımcısı Ayda Akbaş, Matematik Öğretmeni Gürkan Çubuk ve Rehberlik Öğretmeni Ayşe İşçi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilen gezilere katılan öğrenciler üniversiteler hakkında bilgiler ediniyorlar.

“Üniversite gezilerini önemsiyoruz.”

Üniversite gezileri sayesinde öğrencilerdeki üniversite merakının giderildiğini belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Ayşe işçi “Rehberlik bölümü olarak öğrencilerimizdeki sınav kaygısını gidermek amacındayız. Bu nedenle çeşitli etkinlikler,motivasyon ağırlıklı seminerler ve üniversite gezileri düzenliyoruz. Öğrencilerimiz üniversite gezilerine çok büyük bir istekle katılıyorlar.Üniversite gezilerinin öğrenciler üzerinde çok olumlu etkileri var. Üniversite ortamını,özellikle de seçecekleri bölümlerin uygulamalı ortamını görmeleri, bir üniversitelinin ağzından üniversiteyi dinlemeleri öğrencileri heyecanlandırıyor.Üniversite gezilerimizde de öğrencilerimiz oldukça olumlu izlenimler ediniyorlar. Bölümleri geziyor, öğrenim, burs, ulaşım, staj, mezuniyet sonrası kariyer gibi konularda bilgiler alıyor,kantinlerde oturuyor, buradaki öğrencilerle bire bir görüşmeler yapıyor, üniversiteli havasına giriyorlar. En önemlisi, bu geziler sayesinde hedeflerinin netleştiğini, sınava dahaistekli hazırlanacaklarını söylüyorlar.Üniversite gezilerini önemsiyoruz.”dedi.