Hedefimiz sendikal temsilde kaliteyi arttırmak

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube, işyeri temsilcilerine yönelik başlattığı eğitimleri tamamladı.

İşyeri temsilci eğitimlerini çok önemsediklerini belirten Şube Başkanı Talat YAVUZ; daha nitelikli sendikacılığın icra edilmesi ve sendikal bilincin arttırılması adına yapılan bu eğitimler teşkilatımız için çok önemli. Temsilde kaliteyi arttırmayı da hedeflediğimiz bu tür çalışmalara ilerleyen günlerde yenilerini ekleyeceğiz. Bu vesileyle eğitimlere katılan tüm kurum temsilcilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum, dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Talat YAVUZ’un ‘’Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi’’ sunumuyla başlayan eğitimler, Şube Başkan Yardımcıları Metin AKTAŞ ve Bilal DURAN’ın ‘’Teşkilat Kültürü ve Kazanımlar’’ sunumları ile noktalanmış oldu.

Kurs merkezleri Sultanbeyli, Kartal ve Pendik ilçeleri olan eğitimlere 400’e yakın işyeri temsilcisi katıldı.