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Hedefimiz sendikal temsilde kaliteyi arttırmak
Hedefimiz sendikal temsilde kaliteyi arttırmak

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube, işyeri temsilcilerine yönelik başlattığı eğitimleri tamamladı.

İşyeri temsilci eğitimlerini çok önemsediklerini belirten Şube Başkanı Talat YAVUZ; daha nitelikli sendikacılığın icra edilmesi ve sendikal bilincin arttırılması adına yapılan bu eğitimler teşkilatımız için çok önemli. Temsilde kaliteyi arttırmayı da hedeflediğimiz bu tür çalışmalara ilerleyen günlerde yenilerini ekleyeceğiz. Bu vesileyle eğitimlere katılan tüm kurum temsilcilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum, dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Talat YAVUZ’un ‘’Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi’’ sunumuyla başlayan eğitimler, Şube Başkan Yardımcıları Metin AKTAŞ ve Bilal DURAN’ın ‘’Teşkilat Kültürü ve Kazanımlar’’ sunumları ile noktalanmış oldu.

Kurs merkezleri Sultanbeyli, Kartal ve Pendik ilçeleri olan eğitimlere 400’e yakın işyeri temsilcisi katıldı.

📆 13 Ocak 2017 Cuma 09:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   78 kez okundu

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2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
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7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
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11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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