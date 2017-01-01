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İstanbul Kartal’da FETÖ operasyonu
İstanbul Kartal’da FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde FETÖ/PDY’ye yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekiplerin Kartal ve Üsküdar’daki adreslerde aramaları devam ediyor.

📆 13 Ocak 2017 Cuma 09:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   120 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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