Film için Suriye pazarı kuruldu

Özel Kuvvetlere bağlı Bordo Bereli askerlerimizin Suriye’deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yapılan operasyonunu konu alan “Bordo Bereliler Suriye” filminin çekimleri Adana’nın Kozan ilçesinde devam ediyor. Filmdeki bir sahnede kullanılmak üzere 20 dönüm araziye Suriye Pazarı kuruldu.

Yapımcılığını 16 Yapım Medya olarak Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, “Bordo Bereliler Suriye” filminde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri ve Kadir Turan rol alıyor.

Filmde sadece bir sahnede görülecek olan takip sahnesi için Suriye pazarı gerçeğine uygun olarak 20 dönüm araziye kuruldu. Kurulan pazaryerinde yapılan çekimlerde yaklaşık 500 yardımcı oyuncu rol alırken, 3bin kostüm kullanıldı. En ince detaya kadar özen gösterilen Suriye Pazarı için 100 bin TL para harcandı.

Film mart ayında sinemaseverlerle buluşacak.