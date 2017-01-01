Büyükçe’den ilginç Kılıçdaroğlu yorumu!

Kılıçdaroğlu zımmen destek olmuştur
Bir dönem Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Murat Büyükçe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Kılıçdaroğlu’ndan Milli Hamle! diye bahsetti.
Anayasa değişikliği ilk madde oylamasına katılmayan ve oy kullanmadığı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6 CHP Milletvekili değişikliğe zımnen destek vermiştir.
Bu hamle CHP tabanına mesaj olabilir.” Dedi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|18
|11
|6
|1
|27
|8
|+19
|39
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|18
|8
|7
|3
|32
|19
|+13
|31
|Play-off
|3
|Altay
|18
|8
|6
|4
|29
|18
|+11
|30
|4
|Çorum Bld.
|18
|8
|5
|5
|29
|18
|+11
|29
|5
|Van Bş. Bld.
|18
|7
|8
|3
|18
|18
|0
|29
|6
|Gölcükspor
|18
|6
|7
|5
|24
|22
|+2
|25
|7
|Kızılcabölükspor
|18
|6
|7
|5
|21
|19
|+2
|25
|8
|24 Erzincanspor
|18
|6
|7
|5
|17
|15
|+2
|25
|9
|Erzin Bld.
|18
|6
|6
|6
|21
|24
|−3
|24
|10
|Tekirdağspor
|18
|6
|6
|6
|17
|22
|−5
|24
|11
|Bayburt GÖİ
|18
|5
|8
|5
|17
|15
|+2
|23
|12
|Ankara Demirspor
|18
|5
|8
|5
|22
|21
|+1
|23
|13
|Karacabey Birlikspor
|18
|5
|5
|8
|33
|33
|0
|20
|14
|Cizrespor
|18
|4
|8
|6
|16
|25
|−9
|20
|15
|Kartalspor
|18
|5
|4
|9
|18
|24
|−6
|19
|16
|Beylerbeyi
|18
|4
|5
|9
|20
|27
|−7
|17
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|18
|3
|8
|7
|14
|26
|−12
|17
|18
|Kütahyaspor
|18
|4
|5
|9
|21
|34
|−13
|17
|19
|Kozan Bld.
|18
|3
|6
|9
|19
|27
|−8
|15
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