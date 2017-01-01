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Büyükçe’den ilginç Kılıçdaroğlu yorumu!
Büyükçe’den ilginç Kılıçdaroğlu yorumu!

Kılıçdaroğlu zımmen destek olmuştur

Bir dönem Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Murat Büyükçe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Kılıçdaroğlu’ndan Milli Hamle! diye bahsetti.

‪Anayasa değişikliği ilk madde oylamasına katılmayan ve oy kullanmadığı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6 CHP Milletvekili değişikliğe zımnen destek vermiştir.

Bu hamle CHP tabanına mesaj olabilir.” Dedi.

📆 11 Ocak 2017 Çarşamba 23:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   221 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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