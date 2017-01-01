Büyükçe’den ilginç Kılıçdaroğlu yorumu!

Kılıçdaroğlu zımmen destek olmuştur

Bir dönem Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Murat Büyükçe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Kılıçdaroğlu’ndan Milli Hamle! diye bahsetti.

‪Anayasa değişikliği ilk madde oylamasına katılmayan ve oy kullanmadığı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6 CHP Milletvekili değişikliğe zımnen destek vermiştir.

Bu hamle CHP tabanına mesaj olabilir.” Dedi.