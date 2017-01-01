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İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60’ı buldu
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60’ı buldu

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar ve sağanak yağış barajlardaki su seviyesini arttırdı. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60’ı buldu.

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki su seviyesini arttırdı. İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı birçok noktada çileye dönüşürken barajlar için faydalı oldu. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 59, 86’ya ulaştı. Geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 36’ya kadar düşen su seviyesi İstanbul için alarm vermişti. Yağmurun ve kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 60’a çıktı.

Barajlardaki su durumu

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli: Yüzde 86,02

Pabuçdere: Yüzde 18,05

Sazlıdere: Yüzde 37,83

Büyükçekmece: Yüzde 39,71

Alibey: Yüzde 65,89

Terkos: Yüzde 57,37

Kazandere: Yüzde 35,72

Elmalı: Yüzde 0,52

Darlık: Yüzde 81,35

Istrancalar: Yüzde 80,02

📆 11 Ocak 2017 Çarşamba 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   152 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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