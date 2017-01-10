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Yavuz Aktunç
SPORLA İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ!
SPORLA İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ!

Günümüzde insanlar sosyal medyada paylaşım yapmak veya çok kısa sürede kilo vermek için spor salonlarına gitmektedir. Çoğu eğitmen ve işletmeler ise bunu fırsata çevirip insanları yanlış bilgilendiriyor. Örneğin çoğu eğitmenin beslenme ve diyet konusunda uzmanlığı olmamasına rağmen diyet listeleri hazırlıyor veya hayatında hiçbir müsabakaya çıkmamış, eğitim almamış birisi sadece fiziksel görüntüsü iyi diye boks, kickboks ,muaythai ve daha birçok spor branşı ile ilgili eğitmenlik yapabiliyor. Mahalle aralarındaki spor salonlarında eğitmenlik yapabilmek için antrenörlük belgesine bile gerek duyulmuyor. Bu durum insanların sağlığını önemli derecede etkilemektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor.

Eğitmenimizin eğitimli olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Kendimizi veya çocuğumuzu emanet edeceğimiz eğitmenin bilgilerini öğrenmemiz gerekiyor. Eğitmenimiz bizim vücudumuzu nasıl değiştirip fit yapabiliyorsa, yanlış bir egzersiz programı ile de çok ciddi zararlar da verebilmektedir.  Onun için eğitmenimizin eğitmenlik kartı ve tecrübesinin olup olmadığını bilmemiz gerekmektedir.

Eğitim aldığımız salona nasıl güvenebiliriz?

Öncelikle bir spor salonuna yazılmadan önce o salonun ruhsatlı olup olmadığını mutlaka bilmemiz gerekmektedir.  Neden ruhsatlı! Çünkü ruhsatlı spor salonları İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından rutin bir şekilde denetlenmektedir. Denetlemelerde yangın çıkışı, yangın tüpü, acil yardım çantası, özenle takip ve denetim altındadır.

Yaşımız kilomuz ne olursa olsun hiçbir zaman bir spor eğitmeninden diyet listesi almamamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor ki diyet sağlığımız açısından çok önemlidir. Diyet konusunda yıllarca eğitim almış uzman diyetisyenden yardım almamız şarttır. Aksi halde bu durumun ileride sağlığımıza zarar verme ihtimali oldukça yüksektir. Hangi spor branşını yaparsak yapalım kesinlikle araştıran, bilgisini yenileyen, çok antrenman değil, bilinçli antrenman yapan bireyler olursak spor konusunda hem kendimizi geliştirir hem çevremize daha çok yayarlı oluruz. Fiziğimizi sadece dönemsel değil her daim dinç ,sağlıklı ve fit olması için egzersiz yapmalı ve beslenmemizi ona göre ayarlamamız gerekmektedir. Profesyonel sporcu değilsek özellikle ağır egzersizlerden kaçınmalıyız. Örneğin fitness, boks, kickboks, gibi sporları yaparken çok dikkatli antrenman yapmalıyız. Unutmamamız gereken bilinçli sporun çok faydalı olduğu kadar, bilinçsiz yapılan sporunda bir o kadar zararlı olduğudur.

 

 

 

📆 10 Ocak 2017 Salı 11:41   ·   💬 1 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   4.049 kez okundu

“SPORLA İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ!” için bir cevap

  1. Mahmut karali dedi ki:
    10 Ocak 2017, 19:17

    Bu bilgilendiri ve bilinçlendirici yazı için teşekkürler hocam.

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2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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