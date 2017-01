Fikirtepe Platformu yeni Başkanı Nazmi Durbakayım

Fikirtepe’de aynı amaç altında bir araya gelmiş 35 firma “Güçlü Başkan, Güçlü Yönetim” sloganı ile yeni başkanını seçti. Nazmi Durbakayım, platformu oluşturan tüm üyelerin oybirliği ile Fikirtepe Platformu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Fikirtepe Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ali Nuhoğlu (Nuhoğlu), Şemsettin Aydın (Baysaş ), İmdat Ekşi (Mist Yapı), Kürşat Ufuk (Pana Yapı), Ali Temel (Panorama), Ahmet Sarıcalı (Şua İnşaat) ve Ömer Faruk Balata’tan (Vartaş) oluştu.

Fikirtepe Platformu’nun Olağan Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan Ali Nuhoğlu, misyonunu tamamlayan Fikirtepe Derneği’nin lağvedilmesinden sonra kurucusu olduğu Fikirtepe Platformu’nun yeniden yapılanması gerektiğini ifade etti. Ali Nuhoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Fikirtepe’deki sorunların çözümlenmesi için etkili ve güçlü bir yapı kurulmasına ve iletişim bağının sürekliliğine yönelik hassasiyetinin altını çizdi. Nuhoğlu, bu kapsamda bölgedeki sorunların tespiti ve çözümlerinin üretilmesinin; bakanlık ve yerel yönetim ile yapılan görüşmelerin platform tarafından yapılacağını açıkladı.

Son aylarda Fikirtepe için olumsuz bir algı yaratılmak istendiğine dikkat çeken Ali Nuhoğlu, “Fikirtepe’nin gelecek vaat ettiğini anlayan ancak ilk başlarda risk almaya çekinen bazı çevreler tarafından oluşturulmak istenen bu algıyı göğüsleyecek bir yapılanma kaçınılmaz oldu” şeklinde konuştu.

“Fikirtepe’nin ulaştığı noktayı daha da ileriyi taşıyabilecek birine ihtiyaç vardı” diyen Ali Nuhoğlu, ömrünü inşaat sektörüne veren, güçlü iletişim kurabilen ve yılların deneyimine sahip Nazmi Durbakayım’ın bu açıdan platform üyelerinin tek adayı olarak ön plana çıktığını belirtti. Nuhoğlu “Oy birliği ile Nazmi Bey’in Fikirtepe Platformu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi hepimiz için büyük bir şans” diyerek bugüne kadar başarıyla yaptığı Fikirtepe Platformu Yönetim Kurulu Başkanlık bayrağını Nazmi Durbakayım’a devretti.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Ali Nuhoğlu’na teşekkür eden Nazmi Durbakayım “Sayın Ali Nuhoğlu Fikirtepe Platformunu çok zorlu şartlarda teslim aldı. Birleştirici ve güçlü bir başkanlık yaptı. Platformdaki üyelerle birlikte her cephede, tam güçle ve çok etkili bir şekilde çalışmalar yaptı” diyerek konuşmasına başladı.

Ali Nuhoğlu’nun, sorun yumağı halindeki Fikirtepe’de her ilmiği tek tek ve sabırla çözerek bugünlere geldiğini belirten Durbakayım, “Fikirtepe’deki firmalar inşaat sektörünün en mücadeleci ve fedakar isimleri oldu. Binlerce kat maliki ve onlarca bürokratik engelleri tek tek aşan bu yönetim, sadece inşaat yapma becerilerini değil aynı zamanda uzlaşmacı ruhlarını da ortaya koydu” diyerek Ali Nuhoğlu ve platform üyelerine teşekkür etti.

Nazmi Durbakayım ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İlbank ve Kiptaş operasyonunu çok olumlu karşıladığını belirterek “Bu adım, bakanlığımızın Fikirtepe’deki kentsel dönüşeme ne kadar önem verdiğini ve bir an önce sorunların çözümlenerek sonuca varılması konusunda hassas olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Çevre ve İl Müdürlüğü bölgedeki firmalarla tek tek görüşerek yıkım ve temel atılması konusunda daha hızlı hareket edilmesine çalışıyor” açıklamasında bulundu.