Apaydın, Antalya kampından huzurlu ve mutlu dönüyorum

Bu hafta sonu Kartalspor’un Antalya’da kamp yaptığı IC Hotels Santai Family Resort Otel’e giderek iki gün takımla birlikte vakit geçiren Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın, takımının hafta sonu oynadığı Ofspor ve Karşıyaka maçlarını da takip etti.

Pazar akşamı kamptan ayrılan Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın yaptığı açıklamada İstanbula mutlu ve huzurlu döndüğünü ifade etti.

Antalya kampından huzurlu ve mutlu dönüyorum.

Yaklaşık olarak bir aydır görevdeyiz. Göreve geldiğim ilk günlerde 7-8 futbolcu kardeşimle psikolog eşliğinde bir görüşme gerçekleştirdim. Takımdaki ve oyunculardaki havayı görmek istedim. Bu görüşmeler neticesinde tamamen moralsiz, umutsuz, güven ortamından yoksun bir ekip gördüm. Bu ortamın verilen sözlerin yerine getirilememesi, alacakların ödenememesi, gibi birçok faktörden kaynaklandığını tespit ettik. Bu tespitleri gerçekleştirdikten sonra Kartalspor’un büyüklüğünü, bir marka değerinin olduğunu, kurumsal kimliğinin olduğunu göstermeye çalıştık. Oyuncularımızın alacaklarının bir kısmını ödedik, ödemelerimiz de devam edecek.



Güçlenmiş ve kenetlenmiş bir takımla karşılaştım.

Ben kamptan iyi haberler alıyordum fakat, bizzat kendim gelip görmek istedim, ortamı görmek istedim. İstanbul’a dönerken çok mutlu dönüyorum çünkü takımımızın iç sahada oynadığı maçları izledim, çok güçsüz, yorgun ve bitkin bir takım varı. Burada, müthiş derecede antrenman yemiş, güçlenmiş, kenetlenmiş, kadro mücadelesi veren bir takımla karşılaştım. Burada kalmak istediklerini gördüm.

Cumartesi günü 2.lig takımlarından Ofspor’la oynanan karşılaşmanın 70 dakikasını genç takımımız oynadı. Kıran kırana bir mücadele ortaya koydular. Pazar günü ise yine 2.Lig’de Play-Off hattında bulunan Karşıyaka maçında ideale yakın bir 11’imiz sahaya çıktı. Başa baş bir mücadele gördüm, skor önemli değil, ilk yarı 2-0 yapabilirdik. Hazırlık maçlarında önemli olan skordan daha çok oyun, ortaya koyduğunuz mücadele ve teknik ekibin oyun planına uyum sağlamak.

Lig’in ilk yarısı dokuz maçımızı izledim. Bu dokuz maçın hiçbirisinde Ofspor ve Karşıyaka maçlarındaki oynama ve kazanma isteğini görmemiştim Yani hazırlık maçlarındaki kazanma isteği lig maçlarında yoktu. Gördüğüm bu aşırı istek beni oldukça sevindirdi. Bir ikincisi benim profesyonellik anlayışımda hep en iyileri seçip işi profesyonellerine, uzmanlarına bırakmak vardır. Biz bir teknik ekip tercihi yaptık ve hiçbir görev verdiğimizin işine karışmadığımız gibi hocamızın da işine karışmıyoruz. Ama çok iyi hoca ve ekip tercihi yaptığımızı gördüm. Umarı bu böyle devam edecek.

Takımında disiplin sağlanmış

İstanbul’daki hazırlık döneminde de antrenmanları izlemiştim, antrenman temposu artı hem maçlardaki hem antrenmanlardaki disiplin beni çok mutlu etti. Ayrıca çocukların kamp ortamındaki genel disiplinini de çok beğendim. Burada başka takımlar da kamp yapıyor, o takımların durumlarına da baktım. Takımımızın büyük bir uyum içinde antrenmanlara gidip gelmeleri, sabah öğlen ve akşam yemeklerinde yine aynı disiplin çerçevesinde restoranda hareket etmeleri teknik ekibin disiplininden kaynaklanıyor. Kısacası bunlar beni oldukça mutlu etti.

Kısır döngünün önüne geçtik.

Bir diğer konu ise transfer! Antalya’ya gelirken bile taraftarlarımız sürekli transfer isteklerini dile getiriyordu. Her sene sezon başı, devre arası, yararlı yararsız transferler yapılmış. Bu hep böyle olmuş. Bu takım son 7-8 yıldır transferler yapmış, paralarını ödeyememiş, gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulunmuş. Futbolcular federasyona başvurmuş, yine ödeyememişler, bu sefer oyuncular serbest kalmış. Bunlar hep Kartalspor’un borç hanesine yazılmış.

Biz göreve gelirken bir tespit yaptık. Kartalspor’un 73 futbolcuya borcu var. Bu sezon devre arasında 9 futbolcumuz daha federasyona başvuruda bulundu. Biz bu federasyona başvuran oyuncularında alacaklarını ödeyip, takımda kalmalarını sağlamasaydık, onlarda 73 kişilik alacaklı oyucu grubuna eklenecek ve bu sayı 82’ye ulaşacaktı ve kısır döngü devam edecekti. Biz bunu kestik.

Devre arası federasyondan döndürdüğümüz oyuncuların, daha motive olduğunu gördüm, bundan da oldukça mutlu oldum. Çünkü ben göreve gelirken kongrede amacımızın mali disiplin olduğunu söylemiştim. Neden ısrarla mali disiplin dedim, çünkü çok büyük bir borcun altındaydık. Bu borçlar kapanmadan başarılı olma şansımız çok az. Evet bende başarılı olmuş, şampiyonluğa oynayan ve şampiyon olmuş bir takımın başkanı olmak isterim, ama başkalarının veya taraftarın sözleriyle öyle bir duyguya bir yanlışa girmek istemiyorum. Çünkü bu takım şuan ligde kalabilecek kapasiteye fazlasıyla sahip. Daha üst sıraları zorlayacak, belki sürprizler yapabilecek. Biz böylelikle bir şeyin daha önüne geçmiş olduk

Kendi içimizden transferler yaptık.

Bugün kampta 27 futbolcumuzun 14 tanesi Kartalspor altyapısından. Bu çocuklara bir fırsat doğdu, yeni transfer olmaması, kulübümüzü mali külfetten kurtardığı gibi, bu genç çocukların kendini gösterme, oyama şansı olması demektir. Altyapıdan Mustafa Şeker ve Furkan Köknar kampa getirildi, bu oyuncular amatör. Teknik ekibimiz bu genç oyuncularımızı değerlendirecek ve profesyonel olup olmayacaklarına karar verilecek. Bu iki oyuncumuz için olumlu düşüncelere sahip olduklarını biliyorum. Bu gençlerimizi bir transfer gibi görüyorum.

Mesela Zafer Çuvalcı, bel fıtığı ameliyatı olmuştu düzeldi, savunmanın solunda oynuyordu, burada ön libero olarak oynatıldı, bunu da bir transfer olarak görüyorum. Safa’yı da yeni bir transfer olarak görüyorum. Yani kendi içimizden transferler yaptık bunu görüyorum.

Mutlu dönüyorum.

Takımı iyi buldum, kampı çok olumlu buldum ve buraya gelme sebebim özellikle, takımın beni görmesi, ne kadar bu işi önemsediğimi, ne kadar değer verdiğimi görmelerini istememdi.

Dönerken huzurlu ve mutlu dönüyorum, Kartal’da da herkesle bunu paylaşacağım.