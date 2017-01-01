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İstanbul’da güzel kar manzaraları oluştu
İstanbul’da güzel kar manzaraları oluştu

İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir taraftan da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
İstanbul’da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. 4 gündür aralıksız yağan kar şehri beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul’da seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir taraftan da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

📆 09 Ocak 2017 Pazartesi 15:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   153 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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