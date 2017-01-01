İstanbul’da güzel kar manzaraları oluştu

İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir taraftan da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul’da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. 4 gündür aralıksız yağan kar şehri beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul’da seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir taraftan da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.