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Kartal’da bando takımı kuruluyor
Kartal’da bando takımı kuruluyor

Kartal Belediyesi, resmi programlar, geçit törenleri ve etkinliklerde Kartal’ın sesi olacak bando takımını kurmak için kolları sıvadı. Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan bando takımı, konservatuvarların ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerinden oluşacak.

 

Kartal Belediyesi Bando Takımı’nda yer almak isteyen, konservatuvarların müzik bölümünde okuyan gençler, 28 Şubat’a kadar Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü arayarak başvuruda bulunabilir.

 

Bilgi almak ve müracaatta bulunmak için:

 

0216 280 58 13-05      

📆 09 Ocak 2017 Pazartesi 14:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   144 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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