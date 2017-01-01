Pendik Belediyesine eğitim teşekkürü

Pendik Belediyesinin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Hussen, çalışmalarından dolayı Pendik Belediyesine teşekkür etti.

Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Pendik Belediyesinin davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. İstanbul’da birtakım temaslarda bulunacak Hussen’in ilk ziyareti Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde eğitim gören 300 Suriyeli çocuğa yönelik oldu. Ülkemizde misafir edilen Suriyelilere verilen imkanları yerinde görmek ve bu çalışmaları ülkesinde anlatmak için gerçekleştirilen ziyarete Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de eşlik etti. Başkan Şahin ve vekil Hussen, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve ikramlar sundu. Savaşın ağır yükünü çeken çocukların kendileri için hazırlanan programda mutlulukları yüzlerinden okundu.

“Çocukların eğitimden uzak kalmamasını istiyoruz”

Dünyada bazı insanların güzellikler peşinde koştuğunu, bazılarının ise “her şey bizim olsun” kibrine düşerek kul olmaktan çıkıp şeytanlaştığını belirten Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, masum insanların bu şeytanlaşmanın acısını çekerek yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Acıları da sevinçleri de paylaştıklarını dile getiren Başkan Şahin, “Burada Suriyeli kardeşlerimizle eğitim meselesini paylaşıyoruz. Çocukların eğitimden uzak kalmamasını istiyoruz. Bu işi dert edinen hocalarımızla beraber geleceğin dünyasını kurak çocuklarımız için gayret ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin umudunu paylaşan birçok dostumuz var. Bugün de Kanada’dan misafirimiz var. Kendisine teşekkür ediyoruz.”dedi.

“Başka birine vereceğiniz en iyi hediye eğitimdir”

Burada özellikle de Suriyeli çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlar için çalışmalarda bulunan herkese teşekkür etti. Hussen konuşmasında şunları söyledi: “Başka birine vereceğiniz en iyi hediye eğitimdir. Pendik Belediyesi bunu başardı. Kendiniz dışında oluşan olaylardan dolayı ülkenizi terk etmek zorunda kaldınız. İstediğiniz şeyin kendi vatanınızda normal bir hayat sürmek olduğunu biliyoruz. Kanada olarak 31 bin Suriyeliyi ağırlıyoruz. Kanadalı aileler 580 bin Suriyeliye yardımda bulunuyor.”dedi.