Kartalspor, Karşıyaka karşısında etkili oyununu golle süsleyemedi.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam eden Kartalspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçını Spor Toto 2.lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka ile oynadı. Oyun ve mücadele olarak dişe diş bir mücadele olmasına rağmen Kartalspor yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Papillon Otel Futbol Sahalarında saat 11:00’da başlayan karşılaşmayı, Antalya’da olan Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın, Futbol Şube sorumlusu Yasin Sülük’le birlikte takip etti.

Dün oynanan Ofspor karşılaşmasında uzun süre görev alan, Ender, Ömer, Tulga, Oğuzhan, Furkan Köknar, Tahsin, Mustafa, Recep, Dündar ve Baran’la birlikte kaleciler Armağan ve Burak yedek soyundu. Hafif sakatlıkları bulunan Görkem, Safa ve Yusuf Karşıyaka maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu, Karşıyaka karşısına kalede Osman, savunmada Ozan, Emrah, Burak, Sait önlerinde Onur, Zafer, orta sahada Volkan, Furkan, Yasin ve ileri uçta Aytek dizilişiyle çıktı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucunda Karşıyaka takım kaptanı kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kartalspor başladı.

Maçtan dakikalar.

6.dakikada Karşıyaka atak yönün solundan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde İlhan kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

8.dakikada Aytek’in ara pasıyla Volkan sağ kanatta topla buluştu, öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

15.dakikada Sait’in pasıyla topla buluşan Aytek, sol kanattan ceza sahası içerisine koşu yapan Volkan’a derinlemesine bir pas attı, ceza sahası içerisinde Volkan’dan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

17.dakikada Karşıyaka, atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, kaleci Osman yumrukla uzaklaştırdı, Karşıyaka’dan Okan tekrar ceza sahasına doldurmak istedi, savunmada Burak uzaklaştırdı, Yasin pozisyonun devamında Karşıyaka savunmasına baskı yaparak hataya zorladı, topu rakibinden kurtardı ceza sahası içerisine kadar girdi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerde kalınca Kartalspor önemli bir gol fırsatını değerlendirememiş oldu.

19.dakikada Aytek’in pasıyla ceza sahası önünde Yasin topla buluştu, şutunu çekti kaleci Erhan iki hamlede topu kontrol etti.

20.dakikada Karşıyaka’dan Battal ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.

22.dakikada gelişen Karşıyaka atağında Kartalspor kalesini sol çaprazdan gören bir bölgede Ozan rakibine faul yaptı, Karşıyaka’dan Mahmut’un doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Osman kontrol etti.

25.dakikada atak yönünün solunda Sait düşürüldü, Kartalspor savunması gol aramak için rakip ceza alanına gelirken Yasin’in kullandığı serbest vuruş Karşıyaka savunmasını geçmedi.

27.dakikada gelişen Karşıyaka atağında Mahmut sağ çaprazdan kaleyi denedi top az farkla üstten dışarı çıktı.

28.dakikada sol kanattan Sait geldi, köşe gönderine kadar ilerledi, topu rakibine çarptırıp taca çıkmasını sağladı. Taç atışını Yasin’e doğru kullandı, Yasin’in ceza sahasına ortasında Zafer topu Volkan’a doğru indirdi, Volkan kafayla önüne aldı, bekletmeden vurdu top üstten dışarı gitti. Hemen yanında Aytek daha müsait pozisyondaydı.

33.dakikada Furkan kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir pozisyonda şutunu çekti, savunmaya çarparak yavaşlayan topu kaleci Erhan kontrol etti.

34.dakikada Karşıyaka’dan İlhan sağ kanattan kale önüne yerden ortasını yaptı, iki Karşıyaka’lı oyuncudan önce Osman topu yatarak kontrol etti.

36.dakikada Karşıyaka’lı oyuncuların kaleci Erhan’a geri pasına Aytek koştu, Erhan baskı altında kötü vurdu, ceza sahası önünde Zafer topu kontrol etti, hemen topla birlikte ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Erhan’ı geçemedi.

41.dakikada Karşıyaka’dan Battal ceza sahası içinden şutunu çekti, kaleci Osman son anda kornere gönderdi. Atak yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda Furkan kafayla uzaklaştırdı, tekrar kale içine doldurdular ikinci pozisyonda Burak’a faul yapıldı.

44.dakikada verkaçla ceza sahasına giren Ali Say’ın şutunda top Kartalspor ağlarıyla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Kartalspor’un mağlubiyetiyle sonuçlanırken ikinci yarıya Karşıyaka başladı.

47.dakikada Karşıyaka’dan İlhan sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Osman son anda topu kornere gönderdi. Atak yönünün sağından paslaşarak kullandıkları köşe vuruşunu Kartalspor savunması uzaklaştırdı.

50.dakikada atak yönünün solunda Yasin’e faul yapıldı, serbest vuruşu Sait kullandı, ceza sahası içerisinde Zafer’den önce savunma araya girerek topu taca gönderdi. Kartalspor atak yönünün sağından taç atışı kullandı, ceza sahası önüne gelen topa Onur vurdu top üstten dışarı çıktı.

54.dakikada Karşıyaka’dan Mahmut sol çaprazdan çok sert vurdu top az farkla dışarı çıktı.

56.dakikada Furkan Çarkçı çıktı, Baran Basut oyuna dahil oldu.

57.dakikada Volkan ceza sahasının önünde topla buluştu, ceza sahası içerisine koşu yapan Baran’a derinlemesine pasını attı, Baran kaleciyle karşı karşıyaydı fakat öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

60.dakikada Kartalspor yarı alanından Burak rakip ceza sahası içine doğru uzun bir top attı, savunma arkasına sarkan topu Zafer iyi kontrol edemeyince çok önemli bir pozisyon değerlendirilememiş oldu.

63.dakikada Ali Say sağ köşe gönderine yakın bir bölgede topu kontrol etti, önü boştu ceza sahası içerisine kadar girdi, içeri doğru pasını atmak isterken son anda Burak ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

66.dakikada Yasin ceza sahası içerisinde topla buluştu, rakibinden sıyrıldı, sol çapraza doğru açıldı, yanında Volkan vardı, ikisi de açısını kaybetti, Yasin, Volkan’a bıraktı, top savunmadan döndü, ceza sahası önündeki Aytek topu önünde buldu, şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.

67.dakikada Recep Yaşar girdi, Yasin Şahan çıktı.

68.dakikada Kartalspor atak yönünün solundan taç atışı kullandı, ceza sahası önünde Volkan göğsüyle indirdi, Aytek gelişine bekletmeden çok sert vurdu, top üst direği sıyırarak dışarı gitti.

69.dakikada Kartalspor çok güzel geldi, ceza sahası önünde Recep, Volkan’a indirdi, Volkan ara pasıyla Aytek’le topu buluşturdu, Aytek ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıyaydı fakat yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

72.dakikada Karşıyaka atağında Mahmut ceza sahası dışından şutunu çekti top kaleci Osman’da kaldı.

73.dakikada Kartalspor’dan Zafer çıktı İbrahim girdi.

75.dakikada Karşıyaka’dan Okan uzaktan çok şık vurdu kaleci Osman topun ağlara gitmesine izin vermedi.

80.dakikada Kartalspor savunmasından sol kanada uzun gönderilen topa Baran yetişti, son çizgiye inmeden yayın önünde top isteyen Volkan’a pasını aktarmak istedi fakat savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

81.dakikada Dündar girdi Volkan çıktı.

84.dakikada İbrahim ceza yayı önünden kaleye şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.

86.dakikada ceza yayının sağında Aytek topla buluştu, yerden çok sert vurdu top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

89.dakikada Baran sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Erhan topu kontrol etti.

Kartalspor, Spor Toto 2.lig Kırmızı Grupta Play-Off hattında bulunan Karşıyaka karşısında başa baş bir oyun ortaya koydu. Yüzde yüz gol fırsatları yakalamasına rağmen ilk yarının son dakikasında kalesinde gördüğü golle müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.