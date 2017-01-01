Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri iş başında

Kartal Belediyesi, ülke genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme, tuz serpme aracı, çok sayıda teknik ekipman ve personelle vatandaşların kış ayını sorunsuz geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuran Keriş ve Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ayhan Taş, Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin, Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan ve Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Türkmen yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Kartallı vatandaşların yanında oldu. Birçok noktada hastaneye gidecek olan vatandaşların yardımına koşan Kartal Belediyesi ekipleri vatandaşların sorunlarını gidererek hastaların ulaşımı konusunda yardımcı oldu. Kartal Belediyesi’ne bildirilen hastalık, doğum, ölüm gibi üzücü olaylara da anında müdahale edilerek ulaşımın aksamaması sağlandı. Ayrıca ilçe genelinde okul, hastane, yaşlı bakım ve huzurevleri, çocuk yetiştirme ve öğrenci yurtları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşları binalarının bahçeleri ve önleri temizlendi.

Kartal Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde yürütmüş olduğu çalışmalarda yaklaşık olarak 800 çalışan 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe merkezinden uzak ve yüksek kesimlerde D-100 Karayolu üzerinde bulunan mahallerde anayollar başta olmak üzere dik yokuş, rampa ya da engellerin olduğu ara yollarda kar küreme ve tuz serpme çalışmaları ilçede bulunan 20 mahallede sürdürülüyor.

Ayrıca Cevizli Mahallesi’nde devrilen ağaca gerekli müdahale yapılarak kaldırıldı. Hürriyet Mahallesi Takdir Sokak’ta elektrik telleri üzerine devrilen selvi ağacı Kartal Belediyesi ekiplerince herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermeden kaldırıldı. Bu çalışmalar esnasında bir hamile kadın, 3 diyaliz hastasının da hastaneye götürülmesi konusunda çalışma yapıldı. 5 cenazenin kaldırılması için de gerekli çalışmalar yapılarak vatandaşların cenazelerini sorunsuz şekilde kaldırılması sağlandı.