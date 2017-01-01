Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Genel, Maltepe, Manşet » Maltepe’de kar seferberliği
Maltepe’de kar seferberliği
Maltepe’de kar seferberliği

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Maltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, geceden itibaren ilçe genelindeki ana yollarda ve merkezi noktalarda çalışma gerçekleştirdi. 3 vardiya halinde 500 kişilik bir ekiple çalışmaların sürdüren ekipler, acil durumlara da anında müdahale etti.

Maltepe Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın koordinasyonunda dün akşamdan itibaren başlayan ve etkisini arttıran kar yağışına yönelik, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 vardiya halinde yaklaşık 500 kişiyle, 400 ton tuz kullanarak gece boyunca ana yolların ve merkezi noktaların açılmasına çalıştı. Çalışmalarda 5 kar küreyici JCB, 2 greyder, 2 tuzlama aracı, dar sokaklar için hazırlanmış 5 küçük tuzlama aracı ve 2 tane kamyon kullanıldı.

KRİZ MASASI: 388 22 23

Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol açma çalışmalarının yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda çalışma yürüttü. Ayrıca kamu kurumları ve ibadethane önlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Rutin görevlerini de sürdüren temizlik ekiplerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de destek verdi.  Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ise sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi, acil durumlar için bir kriz masası da oluşturdu. Vatandaşlar kriz masasına 0216 388 22 23 numaralı telefondan ulaşabilecek.

📆 08 Ocak 2017 Pazar 22:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   70 kez okundu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

BAĞLANTILAR

futbol cocuk proje chp koleji parti universitesi merkezi belediyesi yeni Sağlık kadikoy meclis ak baskani maltepe anma ahmet Eğitim ziyaret mehmet Altinok Belediye kartal şimşek tuzla yazici kaza pendik istanbul yardim oz sultanbeyli gunu mac turkiye sadi huseyin Sancaktepe kartalspor Spor baskan mutlu kartalda GÜNCEL