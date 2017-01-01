Topbaş, Barajlarımızdaki doluluk yüzde 60’lara ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kar yağışı ve çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da 6 Ocak Cuma 16.00 itibariyle birlikte ciddi bir kar yağışı altında kaldığını belirten Başkan Topbaş, “Gerekli uyarılar yapılmıştı. 2009’dan bu yana en yoğun kar yağışı olarak gözlemledik. Yer yer 120 cm bulan kar kalınlığı oluştu. Karla mücadele konusunda 7 bin civarında personelimiz Bin 340 aracımızı yoğun bir çalışma yapıldı 50 bin ton tuz döküldü. 370 ton solüsyon kullanıldı. İstanbul ülke özelliği taşıyan bir kent. 3,5 milyonun üzerinde araç olan yoğun bir trafiği olan bir şehir. İlçe belediyelerine de 40 bin ton kadar destek verdik” dedi.

Yağışların bir yandan da kentin ekolojisine destek verdiğini aktaran Topbaş, “Şu anda yağan kar tarım alanlarında ormanlarda katkı sunacak. Barajlarımıza da katkısı var. Şuan çok şükür İstanbul’da barajların doluluk oranı karlar erimediği halde yüzde 60’lara ulaştı. İnşallah 70’leri geçeceğiz” dedi.

Başkan Topbaş basın mensuplarının soruları üzerine ise, “İBB’nin kendi sorumlu olduğu alanlarda mücadelemizde büyük ölçekte bir problem yok. Kara yollarında ağ çok geniş olduğu için bu alanlarda biraz sıkıntılar yaşandı. Tedbir olarak belki böyle havaların olacağı dönemde tırların şehir içerisine girmesine engel olmak gerekebilir” ifadelerini kullandı.