Kartalspor ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Devre arası hazırlıklarına Antalya IC Hotels Santai Family Resort Otel’de devam eden Kartalspor bugün ilk hazırlık karşılaşmasını Kemerspor’la oynadı. Sabah Saat 09:30’da günün ilk antrenmanını yapan bordo-beyazlı ekip akşam saat 16:00’da ise Kemerspor’la hazırlık maçı oynadı.

Bu sabah teknik direktörü Önder Deniz Kolgu yönetiminde saat 09:30’da başlayan ve yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika süren günün ilk antrenmanında Kolgu’nun yardımcılarından antrenör Kerem Barut, antrenör Doğan Engin ve kaleci antrenörü Yavuz Eraydın hazır bulundu.

Sadece Savunma ve Orta Saha oyuncularının katılımıyla başlayan antrenmanda teknik ekip, savunma ve orta saha hareketleri üzerine özel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın 40.dakikasında diğer oyuncular antrenman sahasına geldi ve tüm takım 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde çabukluk ve kısa çıkışlar yapan Kartalspor soğuma ve esneklik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Kartalspor günün ikinci bölümünde ise Antalya takımlarından Spor Toto 3.lig 2.grup temsilcisi Kemerspor 2003’le bir hazırlık maçı yaptı. Kartalspor karşılaşmadan Volkan (2) ve Safa’nın kaydettiği gollerle 3-2 galip ayrılırken Teknik Direktör Önder Deniz Kolgu, takımının hangi seviyede olduğunu da test etmiş oldu.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu, Kemerspor karşılaşmasına kalede Osman Şimşek, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Burak Yılmaz, Sait Ulucan, önlerinde Zafer Çuvalcı, Onur Acar, orta alanda Safa Serbest, Volkan Yılmaz, Yasin Şahan ve ileri uçta Aytek Öktem onbiri ile çıktı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışında Kartalspor takım kaptanı Aytek Öktem kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kemerspor başladı.

9.dakikada Safa Serbest’in savunma arkasına attığı topa ceza sahası içi sol tarafında Yasin Şahan yetişti, kaleciyle karşı karşıya pozisyondayken ofsayt bayrağı kalktı.

14.dakikada savunmadan Emrah Taysi’nin uzu gönderdiği topa Safa Serbet ve Aytek Öktem hareketlendi, Aytek topu kontrol etti, kaleciyle karşı karşıya kalmıştı fakat yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

15.dakikada Aytek’in savunma arkasına attığı topla Yasin Şahan sağ kanatta buluştu, yine kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yine ofsayt bayrağı kalktı.

16.dakika bu sefer sol kanatta Yasin, Safa Serbest’in koşu yoluna pasını aktardı, Safa kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat bir ofsayt bayrağı da Safa için kalktı.

Yine 16.dakika içerisinde Sait Ulucan savunmanın solundan taç atışı kullandı, Safa kafayla arkaya aşırttı, orta çizginin bir metre önünde Aytek topla buluştu, yan hakem tekrar ofsayt bayrağını kaldırdı.

17.dakikada Kartalspor altıncı denemesinde Volkan Yılmaz’la golü buldu. Ceza sahasına yakın bir noktada Safa topla buluştu, rakibinden kurtardığı topu derinlemesine savunma arkasına Volkan Yılmaz’ın koşu yoluna bir pas attı, topla buluşan Volkan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla Kartalspor’u öne geçiren golü Kemerspor ağlarına bıraktı. 1-0

19.dakikada Safa ceza sahası içerisinde buluştuğunda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

21.dakikada Emrah Taysi rakibini düşürünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kemerspor’dan Barış penaltı atışını gole çevirerek skora denge getirdi. 1-1

26.dakikada Onur Acar’ın ara pasına Volkan Yılmaz hareketlendi fakat Volkan’ın pozisyonu ofsayttı.

28.dakikada Kemerspor sol kanattan geldi, kale önüne yerden sert yapılan ortaya Burak Yılmaz son anda ayak koyarak kornere gönderdi. Kemerspor’un atak yönünün sol köşe gönderinden kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

30.dakikada rakip yarı alanın ortalarında hafif sağ kanada yakın bir noktada Safa’ya faul yapıldı, Ozan serbest vuruşu ceza sahası arkasına doğru kullandı, en arkada kendini unutturan Aytek gelişine vuruşunu yaptı top üstten dışarı çıktı.

33.dakikada orta sahada topla buluşan Safa, Yasin Şahan’a ara pası atmak istedi, top savunmadan döndü Kemerspor hızla çıkmak isterken orta saha çizgisi üzerinde Sait rakibini düşürerek atağı başlamadan kesti. Kullanılan serbest vuruşta Ozan topa rakibinden önce dokunarak kornere gönderdi. Atak yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda top herkesi aşarak diğer köşe gönderine doğru açıldı ve savunma topu uzaklaştırdı.

34.dakikada Volkan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Yasin Şahan arka noktada ceza sahası solunda topla buluştu, vuruşunu yaptı top üstten dışarı gitti.

35.dakikada Sait, Yasin’den aldığı topu ceza sahası içerisindeki Aytek ve Safa’ya ortaladı, Kemerspor kalecisi son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

Yine 35.dakikada Ozan solak sağ kanattan ortasını yaptı, sol köşe gönderine doğru açılan topu Yasin yakaladı, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi vuruşunu yaptı savunma topu uzaklaştırdı, Kemerspor hızlı çıkarken Onur topu kontrol etmek istedi fakat düşürüldü, karşılaşmanın hakemi devam kararı verince Burak rakibini ceza sahasına yaklaşmadan düşürerek rakibin atağını kesti. Kemerspor’lu oyuncuların ceza sahası içerisine doğru kullandığı serbest vuruşu Ozan Solak kafayla kaleci Osman’a indirdi.

37.dakikada savunma arkasına atılan topa Yasin Şahan hareketlendi topu kontrol etti, ceza sahası içerisine girdi kaleciyle karşı karşıya kaldı, savunma Yasin’e arkadan çelme takınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Safa, Kartalspor’u bir kez daha öne geçiren golü Kemerspor ağlarına bıraktı. 2-1

38.dakikada Kemerspor, Meke ile skoru eşitledi. 2-2

42.dakikada Aytek’in pasıyla ceza sahası sağ içinde Volkan Yılmaz topla buluştu, Safa müsait pozisyondaydı fakat kaleye vurmayı tercih etti, Kemerspor kalecisi bu pozisyonda dikkatliydi.

43. Aytek’in sol kanada savunma arkasına attığı topa Yasin yetişti, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı, Yasin bu pozisyonda itirazda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıya Kartalspor başladı.

47.dakikada rakip yarı alanın ortalarında atak yönünü sağıda Aytek topu kontrol ettiği sırada arkadan faul yapıldı, serbest vuruşu Volkan Yılmaz ceza sahası içerisine doğru kullandı, Sait ayağının ucuyla dokundu fakat top kalecide kaldı.

48.dakikada atak yönünün solunda taç çizgisine yakın bir noktada Yasin Şahan düşürüldü, Yasin faul atışını hemen yanındaki Zafer’le paslaştı, tekrar topu Zafer’den alan Yasin son çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortalamak istedi fakat top doğrudan dışarı çıktı.

54.dakikada Kartalspor’lu oyuncular rakip savunmaya baskı yaparak hataya zorladı, Volkan topla buluştu, Yasin’e pasını attı, Yasin topla birlikte ceza sahasına girer girmez düşürüldü fakat karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.

57.dakikada Yasin’in pasıyla altı pasın sağında Volkan topla buluştu, dar alanda rakiplerinden sıyrılan Volkan topu ağlara göndererek Kartalspor’u 3-2 öne geçirdi.

58.dakikada Onur Acar yerini Tahsin Hacımustafaoğlu’na bıraktı.

Bu oyuncu değişikliği sonrasında Burak ön libero pozisyonunda, Sait Ulucan stoper mevkiinde Tahsin’de savunmanın solunda görev yapmaya başladı.

60.dakikada Kemerspor sol kanattan geldi, son çizgiden kale önüne yapılan sert ortaya Emrah son anda ayak koyarak kornere gönderdi. Sol köşe gönderinden kullanılan korner atışında Ozan ön direkte kafayla topu uzaklaştırdı.

62.dakikada gelişen Kemerspor atağında Burak ve Tahsin savunmanın solunda rakibine faul yaptı. Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşa, rakip oyuncular ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yaptı, kaleci Osman üst direkten topu kornere tokatladı.

63.dakikada Yasin ceza sahasına girmek isterken savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı, pozisyon ani gelişen Kemerspor atağına dönüştü, kaleci Osman üst üste iki şutu başarıyla kurtararak sorasın da topu oyuna soktu.

65.dakikada Yasin Şahan çıkarken Yusuf Ocak oyuna dahil oldu.

67.dakikada Safa Serbest yerini Görkem Güven’e bırakıyor.

Bu oyuncu değişikliklerinden sonra Volkan, Safa’nın pozisyonuna santrafor arkasına geçiyor, Görkem Güven’de Volkan’ın boşalttığı sağ kanada geçiyor.

72.dakikada Yusuf sol kanatta topla buluştu, en arkada kale önüne koşu yapan Görkem’e yerden sert ortaladı, savunma son anda araya girdi.

74.dakikada Zafer Çuvalcı’nın yerine İbrahim Karaağaç oyuna giriyor.

75.dakikada Osman Şimşek çıktı Ender Kaya girdi.

76.dakikada Görkem Güven ceza sahası sağ köşesinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı, serbest vuruşu Volkan Yılmaz ceza sahasına doğru ortaladı, top kimseye değmeden doğrudan dışarı çıktı.

77.dakikada Volkan Yılmaz çıktı, Baran Basut girdi.

Yine 77.dakikada içerisinde Kemerspor’un sağ kanattan atağında ceza sahası içerisinden yapılan vuruşta kaleci Ender başarılıydı.

78.dakikada İbrahim Karaağaç, Kartalspor yarı alanının ortalarında rakibine çok sert bir faul yapınca karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü.

85.dakikada atak yönünün sağından Kemerspor köşe vuruşu kullandı, savunma uzaklaştırdı, gelişine vurdukları top doğrudan dışarı çıktı.

87.dakikada sol kanat taç çizgisi üzerinde Görkem’e faul yapıldı, faul atışını Baran yanındaki Görkem’e pas olarak kulandı, Görkem doğrudan kaleye gönderdi top kalecide kaldı.

Karşılaşma Kartalspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlanırken, teknik direktör Önder Deniz Kolgu, takımının son durumunu da görmüş oldu. Kartalspor bir sonraki hazırlık maçını 7 Ocak Cumartesi günü Ofspor’la yapacak.