Ahmet Şimşek’te başarı odaklı projeler gerçekleştiriliyor

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri “Baykuş” adı verilen proje kapsamında gönüllü olarak okulda kalıyor ve 4 saat boyunca ders çalışıp bol bol test çözüyorlar.

Ders saatinin bitiminden sonra gerçekleştirilen uygulamada, evde çalışamayan ve sınıf ortamından olumlu etkilenerek daha verimli olan öğrenciler hedefleniyor. Baykuş maskotu ile sempatiklik kazandırılan programın mola bölümlerinde ise öğrencilere yiyecek-içecek ikramları yapılıyor.

“Geç saatlere kadar ders çalıştılar.”

Baykuş isimli projenin sorumlusu olan Matematik öğretmeni Gürkan Çubuk, “17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘Baykuş’ programımız çok verimli oldu. Öğrencilerimiz 4 saat boyunca ders çalışıp, test çözdüler. Ayrıca Ozan Uçar, programa katılan öğrencilerimiz arasında yaptığımız çekilişte ‘Baykuş’ temalı defter kazandı.” dedi.



“Olumlu geri dönüşler aldık.”

Rehberlik Birimi öğretmenlerinden Ayşen İşçi de yaptığı açıklamada, “Projemizi velilerimiz de, öğrencilerimiz de çok beğendi. Bu projenin akademik başarıya etkisinin pozitif olduğunu düşünüyorum. Olumlu geri dönüşler aldığımız projemizi sık sık tekrar edeceğiz.” dedi.

“Öğrencilerimiz eksiklerini gördü.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 12. Sınıflar Müdür Yardımcısı Ayda Akbaş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz, öğrencilerimizin de işbirlikçi desteğiyle hızlı ve olumlu sonuçlar vermektedir. Baykuş programına katılan ve soru çözen öğrencilerimiz eksiklerini görmüş ve hafta içerisinde gerçekleştirilen bire bir etütler sırasında bu eksikliklerini tamamlamışlardır. Yeni ve yararlı projelerimizle öğrencilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.”