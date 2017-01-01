Kartal İmam Hatip Orta okulundan Engelliler Vakfına tekerlekli sandalye bağışı

Engelli kardeşlerini unutmayan Kartal İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Türkiye Engelliler Vakfına 7 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundular.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma adına güzel bir davranış sergileyen imam hatipli öğretmen ve öğrenciler, okul bünyesinde kısa zaman içinde yapılan bir yardımlaşmayla bedensel engellilerin kullanması amacıyla 7 adet tekerlekli sandalye alarak Türkiye Engelliler Vakfın’a bağışladılar.

Kartal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Durdu Şahin, ” Bu yapılan sosyal yardımlaşma hepimizi oldukça duygulandırdı. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimize bu özverili ve anlamlı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla günlük hayatımızı yaşarken engelli kardeşlerimizin hayatına kolaylık sağlamak amacıyla yapılan böyle güzel çalışmalar sosyal sorumluluk adına hepimizi gururlandırdı” dedi.