Marmara’ya yılın en kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul ve Ankara hava durumu tahminleri kar alarmı verdi. Balıkesir, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kar var. İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Kıyı Ege, Çanakkale’nin güneyi, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ve Antalya’nın çevre ilçelerinde kuvvetli olmak üzere Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 3

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çevre ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -3

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6