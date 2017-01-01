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Yakacık Balkanlar Koleji Satranç Takımı şampiyonayı zirvede tamamladı
Yakacık Balkanlar Koleji Satranç Takımı şampiyonayı zirvede tamamladı

24 – 25 Aralık 2016 tarihlerinde “İstanbul Yıldızlar Satranç Finali” oynandı.

Yarışmada Yakacık Balkanlar Koleji öğrencilerinden Çağatay AYDOĞDU, Güneş YILDIZ ve Aydan ÇELİK mücadele etti. 14 yaş kızlarda Aydan Çelik ikinci, Güneş YILDIZ üçüncü erkeklerde ise Çağatay AYDOĞDU altıncı oldu. Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ertan ORAL ve Yakacık Balkanlar Koleji Okul Müdürü Mevlüt KARAKURT  şampiyon öğrencileri ve Satranç Öğretmeni Cengiz TOPEL’i tebrik ederek başarılı sonuçlarının devamını diledi.

📆 05 Ocak 2017 Perşembe 15:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   170 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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