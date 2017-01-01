Yakacık Balkanlar Koleji Satranç Takımı şampiyonayı zirvede tamamladı

24 – 25 Aralık 2016 tarihlerinde “İstanbul Yıldızlar Satranç Finali” oynandı.
Yarışmada Yakacık Balkanlar Koleji öğrencilerinden Çağatay AYDOĞDU, Güneş YILDIZ ve Aydan ÇELİK mücadele etti. 14 yaş kızlarda Aydan Çelik ikinci, Güneş YILDIZ üçüncü erkeklerde ise Çağatay AYDOĞDU altıncı oldu. Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ertan ORAL ve Yakacık Balkanlar Koleji Okul Müdürü Mevlüt KARAKURT şampiyon öğrencileri ve Satranç Öğretmeni Cengiz TOPEL’i tebrik ederek başarılı sonuçlarının devamını diledi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|18
|11
|6
|1
|27
|8
|+19
|39
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|18
|8
|7
|3
|32
|19
|+13
|31
|Play-off
|3
|Altay
|18
|8
|6
|4
|29
|18
|+11
|30
|4
|Çorum Bld.
|18
|8
|5
|5
|29
|18
|+11
|29
|5
|Van Bş. Bld.
|18
|7
|8
|3
|18
|18
|0
|29
|6
|Gölcükspor
|18
|6
|7
|5
|24
|22
|+2
|25
|7
|Kızılcabölükspor
|18
|6
|7
|5
|21
|19
|+2
|25
|8
|24 Erzincanspor
|18
|6
|7
|5
|17
|15
|+2
|25
|9
|Erzin Bld.
|18
|6
|6
|6
|21
|24
|−3
|24
|10
|Tekirdağspor
|18
|6
|6
|6
|17
|22
|−5
|24
|11
|Bayburt GÖİ
|18
|5
|8
|5
|17
|15
|+2
|23
|12
|Ankara Demirspor
|18
|5
|8
|5
|22
|21
|+1
|23
|13
|Karacabey Birlikspor
|18
|5
|5
|8
|33
|33
|0
|20
|14
|Cizrespor
|18
|4
|8
|6
|16
|25
|−9
|20
|15
|Kartalspor
|18
|5
|4
|9
|18
|24
|−6
|19
|16
|Beylerbeyi
|18
|4
|5
|9
|20
|27
|−7
|17
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|18
|3
|8
|7
|14
|26
|−12
|17
|18
|Kütahyaspor
|18
|4
|5
|9
|21
|34
|−13
|17
|19
|Kozan Bld.
|18
|3
|6
|9
|19
|27
|−8
|15
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