ALL STAR Hidayet Türkoğlu önderliğinde başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Başkanı Hidayet Türkoğlu, Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunu, sporun birleştirici gücünü ön plana koyarak, Omuz Omuza kampanyası kapsamında gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017’nin Türk halkına sporun birleştirici gücünü gözler önüne seren, anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını söyledi.

Türkoğlu, ‘’Her yıl düzenlediğimiz All-Star organizasyonu bu yıl hepimiz için çok daha büyük önem ve anlam taşıyor. Daha önce basketbol camiası olarak başlattığımız, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren ‘Omuz Omuza’ mesajını,15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da yıldız oyuncularımızın yanı sıra basketbol camiamızın, basın mensuplarımızın, sanatçılarımızın, iş dünyamızın, sponsorlarımızın ve tüm basketbol severlerin katılımıyla bir kez daha, daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz’’dedi.

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini hatırlatan Türkoğlu,etkinlik için hazırlanan sosyal sorumluluk hareketlerinin yanı sıra bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını duyurdu. Türkoğlu,’Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin günden güne güçlendiği bu hassas dönemde basketbol ailesi olarak bu milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, hep birlikte yaşadığımızkayıpları sporun birleştiricigücüyle sarmak arzusundayız. Bu bağlamda vatanımızın birliği ve bölünmezliği için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize destek vermek amacıyla, Spor Toto All-Star 2017’nin tüm gelirlerini şehit ailelerine ve gazilerimize yardım etmek üzere açılan kampanyaya bağışlayacağız’’ ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkoğlu, 14. BSL All-Star etkinliklerinin yalnızca spor severlere hitap eden bir şov olmadığını, tüm yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Türkoğlu, Spor Toto All-Star 2017 ile basketbol severlere üst düzey bir All-Star deneyimi sunmaya hazırlandıklarını belirtirken, ‘’Avrupa’nın En İyi Ligi olarak gösterilen Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde top koşturan yıldızlarımız, normal sezonun amansız rekabetine keyifli bir mola verirken tüm yetenekleriyle de basketbol severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Geçen yıl yine Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen bu etkinliğin bu yıl daha büyük yankı uyandıracağına ve sporun tüm güzelliklerini Türk halkıyla layıkıyla paylaşacağımıza inancımız tam. Spor Toto All-Star 2017 boyunca Parkenin Sihirbazları’nın yanı sıra birçok sürpriz konuk, yılın en önemli etkinlikleri arasındaki yerini alan bu muhteşem organizasyonda bizlere eşlik ediyor olacak’’ sözlerini kaydetti ve tüm Türk halkını bu etkinliği yerinde veya ekran başında izlemeye davet etti.

Spor Toto All-Star 2017, 15 Ocak günü İstanbul Ülker Sports Arena’da düzenlenecek. Kapı açılışının 14:00’te yapılacağı etkinlikte Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin halk oylamasıyla belirlenen Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra Parkenin Sihirbazları,her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarındaki yeteneklerini izleyenlerin beğenisine sunacak. Sürpriz sanatçıların devre arası konseriyle renklenecek etkinlik süresince ayrıca birçok sürpriz yarışma ve görsel şov, basketbol severlerle buluşacak. Etkinliğin bilet satışı, Biletix.com adresinde ve Biletix gişelerinde devam ediyor.

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