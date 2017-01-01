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Halep için 105 TIR dualarla uğurlandı
Halep için 105 TIR dualarla uğurlandı

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube, İHH İnsani Yardım Vakfı Sultanbeyli Temsilciliği, Sultanbeyli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü’nün paydaş olduğu  “İyiliğe Yol Ver” projesi kapsamında hazırlanan 105 yardım TIR’ı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kriz bölgelerine uğurlandı.

Gururluyuz…..

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat YAVUZ, Sultanbeyli’de görev yapan ve bu projeye canı gönülden destek olan başta üyelerimize ve kıymetli Sultanbeyli halkına teşekkür ediyorum. Özellikle söylüyorum; “Sultanbeyli’de yapılan yardımın yarısı İstanbul genelinde ancak yapılabildi. Bundan dolayı gururluyuz” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise ismini vermeden yardım yapmak isteyen hayır sahiplerine özellikle teşekkürlerini sunduğunu belirterek, “İHH’yı burada bulunan Hüseyin Oruç bey şahsında tebrik ediyoruz. Allah halkımızın verdiği biri bin yapsın” diyerek sözlerini dualarla bitirdi.

 

İhtiyaç çok fazla çalışmaya devam

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç da konuşmasında şunları söyledi: Sultanbeyli, İstanbul’daki en büyük çalışmayı yapan ilçe oldu. Ama böylesi bir felaket görmemiştik, binleri, milyonları bulan bir mağduriyet söz konusu. 2017 yılında da çalışmalara devam etmek zorundayız. Devletimiz Halep süreci içerisinde önemli bir iş yaptı. Ama bu sürece milletimiz de dahil oldu. İnsanlarımız evindeki reçelleri paylaşır duruma geldi. Buna hamd ediyoruz. İhtiyaçlar çok fazla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.

           

            Asil davranışınız insanlık için güzel bir örnek olmuştur

Törenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın TOPÇU, bugün burada “İyiliğe yol ver” diyerek Halep, Başika, Musul, Kerkük, Bayırbucak’daki kardeşlerimize Büyük Türkiye’nin kardeşliğinin, diğergamlığının göstergesi olan 105 adet yardım TIR’ımızı uğurlamak için toplandık. Bu 105 TIR’ın doldurulmasında emeği katkısı olan her bir kardeşime, Devletimiz, Büyük Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsım adına en kalbi duygularla şükranlarımı ve minnettarlıklarımı ifade ediyorum. Sizler Milletimizin yüksek duygu ve düşüncelerini temsil ediyorsunuz. Bu asil davranışınız insanlık için güzel bir örnek olmuştur, dedi.

İHH Sultanbeyli Temsilcisi Hüseyin SÜRMENELİ’nin de paydaşlara ve katılımcıları teşekkür ettiği uğurlama töreni sonunda,  Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun  yaptığı dua ile yardım tırları yola çıktı.

 

📆 03 Ocak 2017 Salı 18:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   227 kez okundu

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