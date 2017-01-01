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İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor… Kar ne zaman yağacak?
İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor… Kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde kar yağışı haberleri gelmeye devam ederken Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına girecek. Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altına girecek. Peki, Kar ne zaman yağacak? İşte tüm detaylar…

 

Meteoroloji’nin yaptığı beş günlük değerlendirmeye göre, İstanbul ve Ankara’ya yılın ilk karı bu hafta yağacak. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz’in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı olarak görülecek.

Cuma gününden itibaren ise İstanbul’da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken Marmara genelinde kar yağışı başlayacak. Cumartesi günü de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü pazar günü de devam edecek olan kar yağışının etkisi altına girecek.

📆 03 Ocak 2017 Salı 18:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   170 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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