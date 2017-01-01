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Kartal’da Anadolu Gençlik, Mekke’nin Fethi’ni unutmadı
Kartal’da Anadolu Gençlik, Mekke’nin Fethi’ni unutmadı

Anadolu Gençlik Derneği Kartal İlçe Başkanlığı 31 Aralık Cumartesi Saat 20.00’da Soğanlık Kültür Merkezinde Mekke’nin Fethi programı düzenlediler.

İyiliğin kalbinden, insanlığın saadetine temalı Mekke’nin Fethi programı Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı, konuşmaların ardından Siyeri Nebi Ödül Töreni, ezgi – ilahi içerikli slayt gösterimi yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kartal İlçe Başkanı İshak Bilmiş’in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Fehim Hava, Mekke’nin Fethi hakkında bilgi verdi. Hava, “ Sayıca az olan ilk Müslümanların müşriklere karşı imanlarını korumak ve yaymak maksadıyla hicret ettikleri Mekke’yi, on yıl sonra güçlü ve kalabalık bir ordu halinde geri dönüp fethetmeleri. Hicretin altıncı yılında Peygamber efendimizle Hudeybiye Antlaşmasını yapan Mekkeli müşrikler, iki yıl sonra bu antlaşmayı bozdular. Sulhun devamı için Müslümanlara yapılan yeni tekliflere de uymadılar. Peygamber efendimizin hazırladığı İslam ordusu, hicretin onuncu yılında müşriklerden Mekke’yi kan dökülmeden aldı” dedi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programa Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Fehim Hava, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, SP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi İmdat Sevinç, Kartal halkının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

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📆 01 Ocak 2017 Pazar 22:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   287 kez okundu

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