Mustafa Ceceli 2017 yılına zemzem suyu içerek girdi

Bu yılın Flas ismi kesin Aleyna Tilki 2016 nın albümü Demet Akalın’ dir

Yeni Album 14 Şubat da Ajda Pekkan dan İrem Derici ye kadar dolu bir proje

Kuzey Kıbrıs Skull King Oskar Hotel de Unutulmaz Yılbaşı Gecesinin Mimarı Mustafa Ceceli idi, Eski ve Yeni şarkılarını seslendirdiği yılbaşı gecesinde 2 saat boyunca misafirlere eğlenceli saatler yaşatan Mustafa Ceceli konser önce Basın Mensupları ile bir araya geldi.

Sempatik tavırları ile Yeni yıl mesajını veren Ceceli

Başta yaşadığımız bu güzel ülkeye Başarı ve Barış diliyorum hergün yeni bir umutla ne yapıyorsak nerede isek o ruhla yaşayalım ve yaşatalım ülkemi çok seviyorum 2017 den çok umutluyum tüm Dünyanın da olduğu gibi.

Yeni albüm Şubat ayinin ilk haftası düet projesinde Ajda Pekkan dan İrem Derici ile şarkı yaptık karşılıklı Tango yapacağız ders alıyoruz dedi.

Bu yılın flashı Aleyna Tilkidir

2016 yılının en iyisi Demet Akalın’dır ruzgar gibi gecti kiz.

Sahne de su yerine zemzem suyu sürpriz Skull King Oskar tarafından konuldugu icin cok mutlu oldum benim için bu bir şeref yeni yıla zemzem suyu ile girmek dedi.