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Ortaköy’de Reina’da terör saldırısı! 39 kişi hayatını kaybetti
Ortaköy’de Reina’da terör saldırısı! 39 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş Ortaköy’de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen hain saldırıda 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş Ortaköy’de bulunan ünlü bir gece kulübünde yaşandı. Gece kulübüne noel baba kılığında girdiği belirtilen 2 kişi, uzun namlulu silahlarla içeridekileri taradı. Yılbaşı eğlencesi sırasında gerçekleşen olayda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Saldırıyı yaşayan gece kulübü müşterileri, içeriden tahliye edilmeye başlandı.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Özel Harekat polislerinin gece kulübünde arama yaptığı öğrenildi.

 

’65 YARALI VAR’

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy’deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “65 yaralımız var, 4’ünün durumu ağır” dedi.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

RTÜK, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, “01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,
olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.”

📆 01 Ocak 2017 Pazar 15:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   82 kez okundu

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2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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