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Pendikspor’da Tuzlaspor modeline heveslendi
Pendikspor’da Tuzlaspor modeline heveslendi

Şahinyılmaz; “isterlerse görüşebiliriz.”

Sosyal medya’da Futbol Arena’nın haberine dayandırılarak yayılan “Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop’un Tuzlaspor’u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk da Pendikspor’u alıyor.” haberine istinaden kendi facebook sayfasından bir açıklama yayınlayan Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz;

“Konu yönetim kurulunun konusu, bizim transfer komitesi olarak bir sol açık ve bir forvet arayışımız var. Bu konuda kendileriyle görüşebiliriz.” dedi.

İsmi geçen futbolculara Pendikspor’da oynamak istedikleri takdirde görüşmeye davet eden Şahinyılmaz, diğer konularda ise topu yönetim kuruluna attı.

📆 01 Ocak 2017 Pazar 14:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   109 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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