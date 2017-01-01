Pendikspor’da Tuzlaspor modeline heveslendi

Şahinyılmaz; “isterlerse görüşebiliriz.”

Sosyal medya’da Futbol Arena’nın haberine dayandırılarak yayılan “Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop’un Tuzlaspor’u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk da Pendikspor’u alıyor.” haberine istinaden kendi facebook sayfasından bir açıklama yayınlayan Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz;

“Konu yönetim kurulunun konusu, bizim transfer komitesi olarak bir sol açık ve bir forvet arayışımız var. Bu konuda kendileriyle görüşebiliriz.” dedi.

İsmi geçen futbolculara Pendikspor’da oynamak istedikleri takdirde görüşmeye davet eden Şahinyılmaz, diğer konularda ise topu yönetim kuruluna attı.