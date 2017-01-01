Kitapları da, kütüphaneleri de, müzeleri de seviyorlar

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Kütüphanecilik ve Kitapseverler Kulübü öğrencileri Nadir Eser Kütüphaneleri Gezisini gelenek haline getirdiler. Öğrenciler bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri gezi kapsamında Beyazıt’ta bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ni, Basın Müzesi’ni ve Sahaflar Çarşısı’nı gezdiler.

Kütüphanecilik ve Kitapseverler Kulübü sorumlu öğretmenleri Abdülkerim SEFEROĞLU ile Ayşe SEFEROĞLU rehberliğinde gün boyu süren geziye, 9. ve 10. Sınıflardan kulüp üyesi öğrenciler katıldı.

“Klasik kütüphane imajı değişiyor.”

3 yıldır Nadir Eser Kütüphanelerine geziler düzenlediklerini ve öğrencilere kitapların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirten Kütüphanecilik ve Kitapseverler Kulübü sorumlu öğretmeni Abdülkerim SEFEROĞLU, “Kulübümüzün asıl amacı kütüphaneleri tanıtmak, öğrencilerin kafasındaki klasik kütüphane imajını düzeltmek, kitap okuma oranına katkıda bulunmak ve onlara kitabın önemini anlatmaktır. Bu gibi çalışmaların sonucunda kütüphanecilik kulübü öğrencilerinin profili de değişmektedir ve her geçen gün daha fazla kitapsever öğrenci kulübümüze katılmaktadır. Bu geziyle amacımıza ulaştık, öğrencilerimizin kütüphane ve müze kültürüne sahip olmalarına katkıda bulunduk.” dedi.