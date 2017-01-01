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Kartalspor’umuzun kamp ve maç programları belli oldu
Kartalspor’umuzun kamp ve maç programları belli oldu

2016-2017 Turgay Şeren Sezonu ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul’da başlayan ve 31 Aralık Cumartesi gününe kadar da hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan Kartalspor’umuzun Antalya kamp programı belli oldu.

Cumartesi günü Kartal’da yapacağı çalışma sonrasında 1 Ocak Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan takımımız 2 Ocak Pazartesi günü Antalya IC Hotels Santai Family Resort otelde kampa girecek. 2 Ocak-11 Ocak tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak olan Kartalspor’umuz 4 Ocak Çarşamba ve 8 Ocak Pazar günü birer hazırlık maçı oynayacak.

11 Ocak Çarşamba günü Antalya’dan ayrılacak olan Kartalspor’umuz 12 Ocak Perşembe günü ikinci yarının ilk maçı olan Gölcükspor karşılaşmasının hazırlıklarına Kartal’da devam edecek.

📆 01 Ocak 2017 Pazar 14:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   84 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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