Kartalspor’umuzun kamp ve maç programları belli oldu

Kartalspor’umuzun kamp ve maç programları belli oldu

2016-2017 Turgay Şeren Sezonu ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul’da başlayan ve 31 Aralık Cumartesi gününe kadar da hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan Kartalspor’umuzun Antalya kamp programı belli oldu.

Cumartesi günü Kartal’da yapacağı çalışma sonrasında 1 Ocak Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan takımımız 2 Ocak Pazartesi günü Antalya IC Hotels Santai Family Resort otelde kampa girecek. 2 Ocak-11 Ocak tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak olan Kartalspor’umuz 4 Ocak Çarşamba ve 8 Ocak Pazar günü birer hazırlık maçı oynayacak.

11 Ocak Çarşamba günü Antalya’dan ayrılacak olan Kartalspor’umuz 12 Ocak Perşembe günü ikinci yarının ilk maçı olan Gölcükspor karşılaşmasının hazırlıklarına Kartal’da devam edecek.