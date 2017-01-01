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Kartalspor Başkanı Ali Apaydın yeni yıl mesajı
Kartalspor Başkanı Ali Apaydın yeni yıl mesajı

Sevgili Kartalspor’lular.

Ülkemiz adına çok kötü günler yaşadığımız 2016 yılını nihayet geride bırakıyoruz.

Umut ediyorum ki 2017 yılı, geçen sene yaşanan acı olayların yarasını sardığımız, daha mutlu, daha huzurlu ve kardeşçe geçen bir yıl olur.

Yeni yılın ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm terör olaylarının son bulduğu, savaşların sona erdiği, çocuklarımıza daha mutlu bir yaşam alanları sağladığımız yılların başlangıcı olmasını temenni eder, “Şahsım ve Tüm Yönetim Kurulum adına başta tüm Kartal halkı ve Kartalspor camiası olmak üzere tüm ulusumuzun yeni yılını kutlarım.”

Ali Apaydın.
Kartalspor Kulüp Başkanı

📆 01 Ocak 2017 Pazar 14:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   78 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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