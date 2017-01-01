Kartalspor Başkanı Ali Apaydın yeni yıl mesajı

Sevgili Kartalspor’lular.

Ülkemiz adına çok kötü günler yaşadığımız 2016 yılını nihayet geride bırakıyoruz.

Umut ediyorum ki 2017 yılı, geçen sene yaşanan acı olayların yarasını sardığımız, daha mutlu, daha huzurlu ve kardeşçe geçen bir yıl olur.

Yeni yılın ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm terör olaylarının son bulduğu, savaşların sona erdiği, çocuklarımıza daha mutlu bir yaşam alanları sağladığımız yılların başlangıcı olmasını temenni eder, “Şahsım ve Tüm Yönetim Kurulum adına başta tüm Kartal halkı ve Kartalspor camiası olmak üzere tüm ulusumuzun yeni yılını kutlarım.”

Ali Apaydın.

Kartalspor Kulüp Başkanı