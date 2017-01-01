Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Genel, Manşet » Terör destekçilerini Emniyet’e bildirin!
Terör destekçilerini Emniyet’e bildirin!
Terör destekçilerini Emniyet’e bildirin!

Reina’daki terör saldırısının ardından ortaya çıkan provakatörleri ve sosyal medyada terörü destekleyen profilleri Emniyet’e bildirin.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan, sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları kendilerine bildirmelerini istedi.

Sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine sayısız paylaşımlar yapılıyor. Terör destekçileri bu paylaşımlarla halkı manipüle etmeyi hedefliyor.

📆 01 Ocak 2017 Pazar 14:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   66 kez okundu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

BAĞLANTILAR

kartal proje oz koleji gunu anma sultanbeyli mehmet istanbul şimşek Eğitim yeni kaza GÜNCEL Sancaktepe baskani kartalda belediyesi merkezi universitesi baskan mutlu chp huseyin Spor pendik kadikoy kartalspor tuzla meclis ahmet yardim mac maltepe ak sadi Sağlık Altinok parti ziyaret cocuk futbol turkiye yazici Belediye