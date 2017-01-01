Terör destekçilerini Emniyet’e bildirin!

Reina’daki terör saldırısının ardından ortaya çıkan provakatörleri ve sosyal medyada terörü destekleyen profilleri Emniyet’e bildirin.
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan, sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları kendilerine bildirmelerini istedi.
Sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine sayısız paylaşımlar yapılıyor. Terör destekçileri bu paylaşımlarla halkı manipüle etmeyi hedefliyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|18
|11
|6
|1
|27
|8
|+19
|39
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|18
|8
|7
|3
|32
|19
|+13
|31
|Play-off
|3
|Altay
|18
|8
|6
|4
|29
|18
|+11
|30
|4
|Çorum Bld.
|18
|8
|5
|5
|29
|18
|+11
|29
|5
|Van Bş. Bld.
|18
|7
|8
|3
|18
|18
|0
|29
|6
|Gölcükspor
|18
|6
|7
|5
|24
|22
|+2
|25
|7
|Kızılcabölükspor
|18
|6
|7
|5
|21
|19
|+2
|25
|8
|24 Erzincanspor
|18
|6
|7
|5
|17
|15
|+2
|25
|9
|Erzin Bld.
|18
|6
|6
|6
|21
|24
|−3
|24
|10
|Tekirdağspor
|18
|6
|6
|6
|17
|22
|−5
|24
|11
|Bayburt GÖİ
|18
|5
|8
|5
|17
|15
|+2
|23
|12
|Ankara Demirspor
|18
|5
|8
|5
|22
|21
|+1
|23
|13
|Karacabey Birlikspor
|18
|5
|5
|8
|33
|33
|0
|20
|14
|Cizrespor
|18
|4
|8
|6
|16
|25
|−9
|20
|15
|Kartalspor
|18
|5
|4
|9
|18
|24
|−6
|19
|16
|Beylerbeyi
|18
|4
|5
|9
|20
|27
|−7
|17
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|18
|3
|8
|7
|14
|26
|−12
|17
|18
|Kütahyaspor
|18
|4
|5
|9
|21
|34
|−13
|17
|19
|Kozan Bld.
|18
|3
|6
|9
|19
|27
|−8
|15
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